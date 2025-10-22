Trump uveo sankcije Rosnjeftu i Lukoilu i priznao: 'Otkazao sam sastanak s Putinom. Nije imalo smisla'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u srijedu da je “otkazao” planirani sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekavši novinarima u Bijeloj kući da "nije imao dobar osjećaj" u vezi susreta.

“Nije mi se činilo da ćemo doći do točke do koje moramo doći - pa sam ga otkazao. No, sastat ćemo se u nekom drugom trenutku”, rekao je Trump novinarima.

Američko Ministarstvo financija objavilo je da su dva najveća ruska proizvođača nafte uključena u sankcije protiv te zemlje.

Navedeno je da su sankcije, koje uključuju uvrštavanje Rosnjefta i Lukoila, uvedene zbog "nedostatka ozbiljne predanosti Rusije mirovnom procesu za okončanje rata u Ukrajini", piše Sky News.

Sankcije će povećati pritisak na ruski energetski sektor i "smanjiti sposobnost Kremlja da prikupi prihode za svoj ratni stroj i podrži oslabljeno gospodarstvo", dodalo je ministarstvo.

Vrijeme je da se zaustavi ubijanje

"Sada je vrijeme da se zaustavi ubijanje i da se odmah uspostavi prekid vatre", rekao je ministar financija Scott Bessent.

"S obzirom na Putinovo odbijanje da okonča ovaj besmisleni rat, Ministarstvo financija sankcionira dvije najveće ruske naftne tvrtke koje financiraju ratni stroj Kremlja", dodao je.

Rekao je da je SAD spreman poduzeti daljnje akcije kako bi okončale rat u Ukrajini.

"Potičemo naše saveznike da nam se pridruže i pridržavaju se ovih sankcija“, rekao je.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uključila je Rosnjeft i Lukoil u svoj najnoviji paket sankcija Rusiji prošli tjedan.

Trump: 'To su ogromne sankcije'

Trumpa su novinari pitali o potencijalnom utjecaju najavljenih američkih sankcija na Rusiju, koje uključuju njezina dva najveća proizvođača nafte Rosnjeft i Lukoil.

"Mislim da će sigurno imati utjecaja", kaže Trump.

"To su ogromne sankcije i sankcije protiv nafte, dviju najvećih naftnih kompanija, među najvećima na svijetu.

"Nadam se da će to potaknuti Putina. Nadam se da će postati razuman, a nadam se da će i Volodimir Zelenski biti razuman. Za tango je potrebno dvoje, kako kažu."

