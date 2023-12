Postoji mali, gotovo nikakav, rizik da će rat u Ukrajini dovesti do nuklearne eskalacije - tako bar kažu američki dužnosnici, a glasnogovornik Bijele kuće John Kirby još početkom ove godine rekao je kako oni nemaju "nikakvih naznaka da gospodin Putin ima namjeru upotrijebiti oružje za masovno uništenje". O tome je bilo riječi i tijekom godine, dok je direktor CIA-e William Burns poručio da je svrha Putinove "nuklearne retorike" zapravo zastrašiti Sjedinjene Države, europske saveznike i Ukrajince, piše Peter Schroeder, nekadašnji viši analitičar u CIA-i te bivši zamjenik američkog obavještajnog tijela za Rusiju i Euroaziju pri Nacionalnom obavještajnom vijeću, za ugledni Foreign Affairs.

U početku rata u Ukrajini javio se strah od izravnog nuklearnog sukoba, no to je iza nas - on je sada u, takozvanoj, pat poziciji. Ipak, pojedini Amerikanci brinu se oko toga da bi Putin mogao upotrijebiti neko nuklearno oružje. Jednom prilikom, američki predsjednik Joe Biden, otkrio je kako "brine oko Putinove upotrebe taktičkog nuklearnog oružja", kao i da je rizik od toga - "stvaran". Svejedno, dužnosnici ne vjeruju da bi rat u Ukrajini mogao navesti Rusiju da upotrijebi nuklearni arsenal protiv neke članice NATO-a.

To je greška - piše Schroeder. Mala je vjerojatnost da će ruski čelnik nuklearno oružje upotrijebiti u Ukrajini, ali je itekako moguće da ga iskoristi protiv NATO-a. Vladimir Putin ne boji se nuklearnog obračuna jer je upoznat s kapacitetima ruskog nuklearnog arsenala i s načelima nuklearnog odvraćanja. I prije osam godina, kada je Rusija izvršila invaziju na Krim, Putin je kazao kako je spreman staviti ruske nuklearne snage u pripravnost da bi obranio poluotok od Zapada.

Alarm na koji SAD mora obratiti pažnju

Ako bi došlo do eskalacije u ratu, Putin će djelovati vrlo brzo - da bi SAD-u uskratio priliku za odgovarajući manevar. Od njih će očekivati da se povuku prije nego započnu nuklearni sukob oko zemlje im je tako daleko od kuće. Dakle, SAD bi trebao reagirati - morao bi okupiti i zemlje, pogotovo one neutralne, da delegitimiziraju nuklearnu upotrebu i da uvjere Putina da će napraviti grešku posegne li za nuklearnim oružjem.

I prije napada na Ukrajinu, Rusi su izveli vježbu sustava za nuklearno lansiranje, a bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev jednom je prilikom kazao kako bi Rusija mogla upotrijebiti nuklearno oružje da zaključi rat. Američki su dužnosnici na sve to obratili pažnju, no te prijetnje, čini se, nisu shvatili toliko ozbiljno. Oni zamišljaju da Moskva može koristiti mala, taktička nuklearna oružja na bojnom polju, ali ne i velika takozvana strateška, naročito protiv država NATO-a, piše Schroeder. On dodaje i da - kada se Putin poziva na nuklearni arsenal - ne pokušava upozoriti na to da bi Rusija mogla upotrijebiti taktično nuklearno oružje u Ukrajini. To je alarm na koji bi američki dužnosnici trebali obratiti pažnju.

Nuklearno oružje pomogli bi Rusiji da izađe iz zastoja jer su ukrajinske snage dobro ukorijenjene duž crte bojišnice koja se proteže na gotovo 1000 kilometara. Ni deseci taktičkog nuklearnog oružja ne bi bili dovoljni da se Rusija probije, ističe Schroeder. Isto tako, taktičko naoružanje vjerojatno ne bi Kijev natjeralo na predaju. Takvi bi napadi, čini se, ojačali želju Zapada da pomogne Ukrajini. Nuklearni udar bi isto tako mogao potaknuti Kinu i Indiju — dva najvažnija međunarodna partnera Kremlja — da napuste savezništvo s Putinom.

Putin, dakle, korištenjem nuklearnog oružja može dobiti vrlo malo toga, a puno izgubiti.

Postoji i - najgori mogući slučaj

Kada bi Zapad obnovio podršku Ukrajini, Putin bi mogao zaključiti da neće moći pobijediti Ukrajince iscrpljujućim ratovanjem. Isto tako, kada bi zapadne ekonomske sankcije urodile plodom, Putin bi došao u problem i tada bi sukob mogao eskalirati. Tada bi moglo doći do premještanja velikih nosača nuklearnog oružja, no to i dalje ne bi značilo da će ih stvarno upotrijebiti. Privukao bi pozornost, pojačao napetost te natjerao Zapad da poduzme neke mjere.

Dovoljno bi bilo, recimo, srušiti jedan avion NATO-a jer bi se tada oni direktno uvukli u rat te bi se sukob proširio. Putin bi tada mogao pojačati eskalacijski marš detonacijom nuklearnog oružja u otvorenom moru - demonstracijski udar.

U najgorem mogućem slučaju, Moskva bi mogla lansirati nuklearno oružje izravno na teritorij NATO-a, a glavna meta mogla bi biti zračna baza u istočnoj Poljskoj koja je glavna veza preko koje Ukrajinci dobivaju pomoć.

'Katastrofalne posljedice' bi Putin shvatio kao - blef

Tada bi Amerikanci mogli Rusima prijetiti "katastrofalnim posljedicama" što bi Putin mogao shvatiti kao blef jer zna da Washington nikada neće riskirati nuklearni sukob zbog Ukrajine. Washington, dakle, treba zauzeti drugačiji pristup ako želi izbjeći korištenje nuklearnog oružja s ruske strane. SAD bi trebao nekako uspostaviti izravnije kontakte u Moskvi pa, između ostalog, objasniti da postoji put za ukidanje sankcija Rusiji koji bi ujedno dopustio državi da ponovno uđe u zajednicu nacija. Najviši ruski dužnosnici jednostavno moraju znati da njihov izbor nije između kapitulacije i nuklearne eskalacije, ističe Schroeder.

Neutralne države istovremeno bi trebale izvršiti pritisak na Moskvu, dodaje, kako je svaka upotreba nuklearnog oružja nelegitimna.

"Da bi svijet spriječio nuklearni rat, zemlje će morati uvjeriti Moskvu da pobjeda u Ukrajini jednostavno nije vrijedna troškova dovođenja svijeta do provalije - ili preko nje", zaključio je Peter Schroeder.

