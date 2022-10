PREPOZNAJETE LI KOLINDU? / Najomraženiji je čovjek na svijetu, a prije nekoliko godina bio je glavna zvijezda u Zagrebu: Evo kako je izgledao njegov posjet

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je zasigurno jedan od najomraženijih političara na svijetu. O razlogu zašto je došlo do toga ne treba puno razmišljati. Rat u Ukrajini bjesni već gotovo osam mjeseci i broj žrtava raste svakodnevno. Međutim, Putin ranije nije bio neželjeni gost kao što je danas. Svjetske vođe dočekivala su ga raširenih ruku. Putovao je po svijetu sastajući se s predsjednicima SAD-a, Francuske, premijerima Njemačke, Britanije... Danas je to gotovo nezamislivo. Baš kao što nezamislivo zvuči da je 2007. bio glavna zvijezda Energetskog summita u Zagrebu, gdje sudjelovao kao poseban gost tadašnjeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Na skupu su, također, sudjelovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i predsjednici Bugarske Georgi Prvanov, Rumunjske Traian Basescu, Albanije Alfred Moisiu, Crne Gore Filip Vujanović, Makedonije Branko Crvenkovski i Srbije Boris Tadić. Sloveniju je predstavljao ministar za razvoj Iga Turk, a Grčku zamjenik ministra razvitka Anastasios Nerancis. Putin je u Zagrebu na marginama summita održao bilateralne susrete s predsjednicima Hrvatske, Srbije, Bugarske, Crne Gore, BiH i Makedonije. "Bilateralni odnosi Hrvatske i Rusije su u najboljoj uzlaznoj liniji, nema otvorenih političkih pitanja, a pitanje klirinškog duga je riješeno i to na najbolji mogući način", istaknuo je svojevremeno Mesić dodajući da se dobro razvija i vojna suradnja. Putin je pak pozitivnim ocijenio održavanje energetskog summita u Zagrebu, odavši Mesiću priznanje za tu inicijativu, objavljeno je svojevremeno iz Ureda Predsjednika. A na summitu je sudjelovala i tadašnja ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Kolinda Grabar Kitarović.