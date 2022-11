'IZGLEDALO JE STRAŠNO' / Dobili smo fotografije iz Kijeva koje izazivaju jezu: 'Psi nose svjetleće ogrlice, a jedna stvar vozačima posebno zadaje probleme'

Profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki, javio nam se srijedu i poslao nam fotografije Kijeva koje je snimio 3. i 4. studenog. Kao što je poznato ukrajinska prijestolnica zbog rata ima problema s opskrbom struje pa se na fotografijama može vidjeti koliko to izgleda sablasno. "Sada smo već navikli, no ispočetka je izgledalo strašno", kazao nam je profesor Maksim Kamenjecki. Noću, kada se ugasi rasvjeta u gradu, sve je tamno te grad izgleda pomalo depresivno. "Samo automobili osvjetljavaju cestu, a ljudi su nabavili ručne lampe ili put osvjetljavaju mobitelima", govori nam Kamenjecki koji je istaknuo koliko je opasno biti pješak u tim noćnim satima što je veliki problme. "Oni koji imaju pse, za svoje su ljubimce nabavili svjetleće ogrlice kako bi ih vidjeli u mraku u večernjim šetnjama", kaže nam Kamenjecki i dodaje i da je dosta teško voziti kada nema struje, jer vozači često ne vide pješake koji su primjerice u crnoj odjeći. Što se tiče samog rasporeda redukcije, njega stanovnici Kijeva mogu pronaći na internetu. Sve što je potrebno jest da upišu svoju ulicu te će im se tada automatski izlistati vrijeme, odnosno raspored kada će biti bez struje", kazao je Kamenjecki za Net.hr. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je prije nekoliko na građane da budu spremni otići iz grada zbog oštećene infrastrukture i problema s opskrbom. Rusi su anime žestoko udarali po ključnoj infrastrukturi. A njegov poziv Kamenjecki je također prokomentirao. “Naš gradonačelnik je poznat po tome da daje dosta čudne izjave. On nije rekao baš kako su prenijeli strani mediji. Ne radi se o izlasku stanovnika Kijeva iz grada, o napuštanju Kijeva, nego gradsko poglavarstvo razmatra sve opcije u slučaju da se dodatno ošteti infrastruktura. Zasad veći dio građana ostaje u Kijevu, najavljeni su popravci infrastrukture”, rekao je pak za N1.