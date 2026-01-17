Putin predstavio novi tenk 'maslačak': Stručnjaci ga već proglasili 'pokretnim lijesom'

Rusko ministarstvo obrane prošlog je tjedna predstavilo novi tenk takozvani "maslačak". Riječ je o još jednom pokušaju da se zaustave golemi gubici oklopnih snaga u "specijalnoj vojnoj operaciji" Vladimira Putina, piše za The Telegraph Hamish de Bretton-Gordon, bivši zapovjednik Združene kemijske, biološke, radiološke i nuklearne pukovnije britanske vojske.

Najprije su se pojavili "tenkovi kornjače", obloženi grubim limom. Zatim "ježevi", prekriveni čeličnim šiljcima. Sada je tu "maslačak", okićen metalnim "laticama", osmišljen kao odgovor na razornu učinkovitost ukrajinskih dronova.

'Pokretni ljesovi'

Temeljno trojstvo tenkovskog dizajna čine vatrena moć, zaštita i pokretljivost. Oklop "maslačka" narušava sva tri elementa. Glavni top T-90 kalibra 125 milimetara snažno je oružje, ali uočavanje ciljeva kroz kavez improviziranog metala ozbiljno je otežano.

Iako je zaštita neznatno bolja protiv dronova, veća silueta čini tenk uočljivijim i lakšim za uništavanje. Pokretljivost tenka dodatno je narušena težinom, ali i mogućnošću zapinjanja. U takvom tenku gotovo je nemoguće tiho se provlačiti kroz šumu kako bi iznenadili neprijatelja.

U stvarnosti, "maslačak", baš kao i "kornjača" i "jež" prije njega, čini ruske tenkove lakšima, a ne težima za uništavanje. Iako je to za Ukrajince dobra vijest, teško je ne misliti na slabo obučene vojnike koji su prisiljeni ulaziti u "pokretne ljesove" kako bi Kremlj održao privid napretka.

Uništeno više od šest tisuća tenkova

Prema procjenama, Rusija je do sada izgubila više od šest tisuća tenkova.

U Ukrajini je dosad uništeno više tenkova nego u presudnoj bitci kod Kurska u Drugom svjetskom ratu. Bio je to prvi veliki poraz nacističke Njemačke na Istočnom bojištu koji je promijenio tijek rata. Povijest se, izgleda, ponavlja samo nekoliko kilometara zapadnije.

