Demoralizirane ruske trupe u Ukrajini smišljaju načine za izlazak iz zemlje, a jedan od njih uključuje i "lažne brakove", tvrdi ukrajinska obavještajna agencija.

Analitičari kažu da je ruska vojska preopterećena, niskog morala i da bi uskoro mogla ostati bez borbeno spremnih jedinica jer rat u Ukrajini ulazi u 106. dan. Prisluškivana snimka razgovora između ruskog vojnika i njegova prijatelja pokazala je da časnici "uopće nisu imali izbora" i da su mnogi već bezuspješno pokušavali biti otpušteni, prenosi Dailymail.

Na snimci se čuje kako ruski vojnik govori da "ili će biti ranjen, ubijen, ili postoji službena zapovijed za povlačenje". Dodao je da je i sam pokušao organizirati lažni brak kako bi izbjegao sukob.

"Već sam rekao jednoj od mojih prijateljica, "idi podnesi prijavu uredu za registraciju braka", no rekla je kako to nije opcija. Svi ovdje pokušavaju na bilo koji mogući način izaći, ali nema načina", rekao je vojnik. Audiosnimku objavila je Služba sigurnosti Ukrajine (SBU), prenosi The Telegraph.

Na terenu i bez vode

"Sve veći broj ruskih vojnika traži izlike za povratak kući dok zapovjednici pooštravaju ograničenja na dopustu", rekao je glasnogovornik SBU-a. Prema drugom pozivu koji je presrela obavještajna služba, čuje se kako muškarac za kojeg se vjeruje da je ruski vojnik kaže da im je prestala opskrba vodom.

"Sjedimo ovdje bez vode. Sada je vrućina i dečki sjede u šoku. Moralno depresivni", prenosi Daily Beast. Također se čulo kako je rekao da vojnici nose iste uniforme koje su nosili zimi.

Također, navodno je ruski vojnik uhvaćen u audioisječku od strane obavještajnog odjela ukrajinskog ministarstva obrane kako govori rodbini da se "većina muškaraca u njegovoj jedinici odbija boriti i pokušava pobjeći preko ruske granice". "Trenutno ima 10 ljudi koji spremaju kamion. Ako ima ikakvog sranja, odmah će uskočiti u kamion i krenuti prema ruskom Belgorodu. Već imaju kanistar s dizelskim gorivom i stavili su ga u kamion", rekao je.

"Već sam razgovarao s njima i, ako ništa drugo, pokupit će me na putu i krenut ću s njima", dodao je.

'Knjiga krvnika'

Prošlog mjeseca ruski je sud naredio otpuštanje 100 časnika Nacionalne garde nakon što su se u veljači odbili boriti u Ukrajini. U svom noćnom videoobraćanju u utorak navečer, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da ruske snage nisu napravile značajan napredak u istočnoj regiji Donbasa tijekom proteklog dana te da se "apsolutno herojska obrana Donbasa nastavlja".

Zelenskij je dodao da Rusi očito nisu očekivali da će naići na toliki otpor i da sada pokušavaju uvesti dodatne vojnike i opremu. Rekao je da isto vrijedi i za južnu regiju Herson, koju su ruske trupe zauzele početkom rata.

Ukrajinski predsjednik je također naveo da Ukrajina sljedeći tjedan planira izdati posebnu "knjigu krvnika" s potvrđenim informacijama o ratnim zločinima koje je počinila ruska vojska. Rekao je da će među imenovanima biti ne samo oni koji su počinili ratne zločine, već i njihovi zapovjednici.