Ruski plinski div Gazprom zaustavio je opskrbu u petak, navodeći kao razlog "tehnički kvar". Izazvalo je to niz reakcija, a njemački uvoznik plina pokrenuo je trenutnu pravnu akciju, inzistirajući da je to bila "politička odluka, a ne tehnička".

Potez Gazproma mogao bi izazvati masovne nestašice diljem kontinenta, tvrde stručnjaci. Ovisnost o ruskom plinu ostavila je Zapad u ranjivom položaju dok je podržavao Ukrajinu u krvavom sukobu, pri čemu je polovica država EU-a već pogođena nestašicom plina.

Gazprom je sada pak objavio video s jezivim upozorenjem Europi.

"Gazprom je objavio video 'I zima će biti velika', u kojem kompanija isključuje plin i priređuje 'ledeno doba' u Europi", piše u opisu videa, koji se širi društvenim mrežama.

Problemi s ruskim plinom glavna su tema posljednjih dana, a Moskva tvrdi da je zatvorila ključni plinovod prema Europi zbog 'popravaka'. No, Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov priznao je da će Sjeverni tok 1 ponovno biti otvoren samo ako se ukinu onesposobljavajuće sankcije Rusiji, javlja The Sun. On je obećao uzvratiti udarac G7 planovima za ograničavanje cijene ruske nafte.

"Mogu postojati samo mjere odmazde."

To je povisilo cijene plina u Velikoj Britaniji za 25,8 posto, dok su cijene plina u Europi skočile 30 posto.