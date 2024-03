Ruska hakerska grupa Cyber ​​​​Army Russia Reborn napala je Sloveniju te su objavili anonimni video u kojem se obraćaju Sloveniji, javlja 24ur. Tvrde da ne žele naštetiti zemlji i običnim građanima, budući da imaju zastavu istih boja, te da je razlog napada pomoć Ukrajini. Tvrde da je ruski narod miroljubiv i da samo odbija napade na sebe.

Cyber ​​​​Army Russia Reborn, za koju analitičari vjeruju da ima bliske veze s ruskim obavještajnim službama, najavila je ovaj tjedan kampanju protiv Slovenije, ali ovoga puta u poruci stoji da su na meti i objekti kritične infrastrukture.

“Mi, Rusi i Slovenci, ne trebamo dijeliti mržnju. Osim toga, naše zastave su iste boje – bijela, plava i crvena trobojnica, samo je grb drugačiji, tako da nema zabune, ne samo s Rusijom, nego također sa Slovačkom."

Zaključuju kako Slovenci ne trebaju vjerovati medijima koji pišu o zloj i agresivnoj Rusiji. Poruka završava riječima " Živjela trojedina sveta Rusija".

Niz hakerskih napada

Prema informacijama 24ur, na meti ruskih hakerskih napada bio je i Holding Slovenske elektrarn (HSE). Na upit jesu li bili meta napada, iz HSE-a odgovaraju kako ne bilježe nepravilnosti u radu informacijskih sustava HSE-a, niti se u njih miješaju. No, dodaju kako je danas zbog povećanog broja pristupa i posljedične preopterećenosti samo HSE web stranica kratko vrijeme bila manje dostupna.

Popis web stranica koje su bile mete hakerskih napada postaje sve duži. Na njoj se, prema informacijama, nalaze i stranice Policije, Telekoma, novine Delo, državnog centra za usluge povjerenja SI-TRUST pri Ministarstvu digitalne transformacije, Zračne luke Ljubljana, Krka, stranice državne uprave gov.si i Holding Slovenske elektrarn.

Prva meta u srijedu bila im je stranica predsjednice Nataše Pirc Musar. Iz SI-CERT-a su objasnili da je riječ o onesposobljavajućem napadu. U takvom slučaju radi se o koordiniranoj bujici zahtjeva čija je svrha opteretiti poslužitelj i otežati njegovu dostupnost. Pritom su naglasili da hakeri nisu ukrali nikakve podatke.

Jučer je došlo do napada na više stranica državnih tijela. Direktor Ureda za informacijsku sigurnost Vlade Republike Slovenije Uroš Svete u izjavi za medije pojasnio je kako je došlo do porasta prometa na slovenskoj kibernetičkoj infrastrukturi. Rekao je da je bilo određenih poremećaja koji su bili uvjetovani i tehničkim mogućnostima. Sinoć je na meti hakera bila i RTV Slovenije, čija web stranica nije bila dostupna od 22.45 do 24.00 sata.