Utjecajni ruski ideolog i ultranacionalist Aleksandar Dugin, o kojemu se govori kao o Putinovu Rasputinu, arhitektu i duhovnom vođi ruske invazije na Ukrajinu, bijesan je zbog povlačenja ruskih jedinica iz Hersona.

Dugin je u petak na stranicama televizijske postaje Tsargrad objavio članak u kojemu napada Kremlj i traži odgovornost. Prije toga je na Telegramu objavio žestoki antiputinovski tekst. Tekst je ubrzo izbrisan ali je kopija pohranjena. Kasnije je izjavio da je to sve "laž i zapadna i ukrajinska propaganda", te da on u tom tekstu nije mislio na svrgavanje Putina nego da je prozivao ruske elite.

Potom je u kolumni TV postaje Tsargrad napisao kako su svi Rusi bijesni zbog povlačenja iz Hersona, te da samo ništarije i oni koji nisu Rusi ne osjećaju bol.

'Ako ne ispuni svoju dužnost…'

“Ako ti je svejedno, onda nisi Rus. Rusi sada stišću zube od boli, plaču i pate kao da im se srca čupaju, da će im pred očima pobiti djecu, braću, majke i žene. Ako te sada ne boli, nisi ništa", napisao je Dugin. Krivnju za „bol koju osjećaju Rusi“ svaljuje na vlast odnosno, konkretno, na vladara “kojemu smo predali svu i potpunu moć”.

"Što znači autokracija, a mi je imamo? Vladaru dajemo apsolutnu puninu vlasti, a on u kritičnom trenutku spašava sve nas – narod, državu. Ako se zbog toga okruži zlim duhovima ili pljuje po socijalnoj pravdi, to je neugodno ali čini to za spas. Što ako ne donese spas? Ako ne ispuni svoju dužnost, onda ga čeka sudbina kralja kiša", napisao je Dugin misleći pritom na priču škotskog antropologa Jamesa Frazera, objavljenu u knjizi “Zlatna grana”, u kojoj se spominje primjer kralja koji je ubijen tako što mu je rasporena utroba nakon što svojim podanicima usred suše nije donio kišu.

Branio Surovikina

U tekstu je Dugin ponovio kako autokracija ima i negativnih strana: vladarevu svemoć u slučaju uspjeha, ali i potpunu odgovornost u slučaju neuspjeha. Istovremeno dok proziva Kremlj, brani zapovjednika na terenu Sergeja Surovikina riječima da je on samo tehnički izvršitelj.

Napominje da na djelu nije izdaja, nego korak prema Armagedonu. Jedino pozitivno u njegovom mrzilačkom tekstu je što ne zagovara upotrebu nuklearnog oružja. On rješenje vidi u poznatoj ideologiji zbijanja ruskih redova i u popularizaciji rata za koji smatra da mora u punom smislu riječi postati narodni. Kaže kako je dostignuta granica i da Rusija više ne smije ništa predati, a i sam članak nosi naslov da je Herson “zadnja linija povlačenja”.