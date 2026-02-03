Rusiji će ukinuti zabranu u nogometu? Ukrajinski ministar nazvao Infantina infantilnim

Čelnici FIFA-e i UEFA-e uveli su zabranu ruskim sportašima na početku invazije Vladimira Putina na Ukrajinu. Čelnik FIFA-e Gianni Infantino nedavno je izjavio da razmatra ukidanje ruske zabrane sudjelovanja u svjetskom nogometu. Sada je reagirao ukrajinski ministar sporta koji je predsjednika FIFA-e nazvao "neodgovornim - da ne kažemo infantilnim" zbog želje da razmotri ukidanje ruske zabrane učešća u svjetskom nogometu, piše Sky News.

Infantino je rekao da "moramo" razmotriti vraćanje ruskih momčadi, dodajući: "Ova zabrana nije ništa postigla, samo je stvorila još više frustracije i mržnje." Zabrana je uvedena 2022. godine, jer su europski rivali rekli da neće igrati niti biti domaćini ruskih utakmica.

Dok se Ukrajina četiri godine bori protiv rata velikih razmjera, njezina vlada je bijesna što FIFA želi da se Rusija ponovno kvalificira za Svjetska prvenstva.

Putin odlikovao Infantina

"Riječi Giannija Infantina zvuče neodgovorno - da ne kažem infantilno. One odvajaju nogomet od stvarnosti u kojoj se ubijaju djeca", rekao je ukrajinski ministar sporta Matvii Bidnji i dodao da se među više od 650 ukrajinskih sportaša i trenera koje su ubili Rusi nalazi više od 100 nogometaša.

"Rat je zločin, a ne politika. Rusija politizira sport i koristi ga za opravdanje agresije. Dijelim stav Ukrajinskog nogometnog saveza, koji također upozorava na povratak Rusije na međunarodna natjecanja. Sve dok Rusi nastavljaju ubijati Ukrajince i politizirati sport, njihova zastava i nacionalni simboli nemaju mjesta među ljudima koji poštuju vrijednosti poput pravde, integriteta i poštene igre", dodao je.

Rusija nije mogla igrati na Svjetskom prvenstvu otkako je bila domaćin 2018. - a Infantino je kasnije primio medalju Ordena prijateljstva od Putina.

Bidnji je također nedavno ikritizirao Međunarodni paraolimpijski odbor zbog ukidanja zabrane Rusiji i njihovom ratnom savezniku Bjelorusiji.

