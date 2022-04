Rusi referendumom ponovno pokušavaju stvoriti još jednu "državu" na teritoriju Ukrajine. Georgij Tuka, bivši visoki dužnosnik Ministarstva za okupirana područja Ukrajine je u intervjuu za ukrajinski magazin Obozrevatelj (Promatrač) tvrdi da bi se referendum o neovisnosti nove zemlje, čiji bi glavni grad bio Herson, mogao održati između 1. i 9. svibnja.

Dodao je kako je to najveći ukrajinski grad kojeg su Rusi osvojili te da im je i formalno osiguravanje teritorija potrebno za daljnje osvajanje ukrajinske obale, sve do Moldavije, čime bi Ukrajina ostala bez izlaza na more, prenosi 24sata.

"Rusi namještenim referendumom žele opravdati svoju okupaciju. Jednako su napravili 2014. kad su vojskom zauzeli Krim, a potom održali ilegalni referendum na tom poluotoku", pišu dužnosnici britanskog Ministarstva obrane.

Ne treba zaboraviti ni kako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio ostvarivanje svih ciljeva na istoku Ukrajine upravo do 9. svibnja, odnosno ruskog Dana pobjede, kojim se slavi kraj Drugog svjetskog rata.

No, održavanje referenduma, ako ga uopće bude, bit će teško ostvarivo. Žitelji Hersona i drugih okolnih gradova održali su niz prosvjeda protiv Rusa. Ukrajinski mediji pišu kako su ubijena i najmanje dvojica proruskih pristaša, zaposlenik oblasti i bloger. S druge strane, ukrajinska vojska tvrdi da je osvojila pet mjesta u istočnom predgrađu Hersona te da je bojišnica pomaknuta na 10 kilometara od centra grada.