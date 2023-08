Rusija će u petak lansirati prvu svemirsku letjelicu za slijetanje na Mjesec nakon 47 godina u utrci s Indijom do južnog pola Mjeseca, potencijalnog izvora vode.

Lansiranje s kozmodroma Vostočnij (Istočni), 5550 km istočno od Moskve, održat će se četiri tjedna nakon što je Indija poslala svoj lunarni uređaj za slijetanje Chandrayaan-3, koji bi trebao sletjeti 23. kolovoza.

Neravan teren otežava slijetanje, ali južni je pol cijenjeno odredište jer znanstvenici vjeruju da bi mogao sadržavati značajne količine leda koji bi se mogao koristiti za vađenje goriva i kisika, kao i za pitku vodu.

Ruska svemirska agencija Roskozmos poručila je Reutersu da će njezinoj svemirskoj letjelici Luna-25 trebati pet dana da odleti do Mjeseca, a zatim će provesti pet do sedam dana u mjesečevoj orbiti prije nego što se spusti na jedno od tri moguća mjesta slijetanja u blizini pola. To znači da bi ruska misija mogla za dlaku pobijediti indijskog rivala.

'Nećemo smetati jedni drugima'

Roskozmos je rekao da dvije misije neće smetati jedna drugoj jer imaju različita planirana područja slijetanja. "Nema opasnosti od međusobnog ometanja ili sudara.Na Mjesecu ima dovoljno mjesta za sve", ističe Roskozmos.

Chandrayaan-3 bi trebao izvoditi eksperimente dva tjedna, dok će Luna-25 na Mjesecu biti godinu dana.

Japanski ispace u travnju nije uspio u pokušaju prvog slijetanja na Mjesec koje je poduzela privatna svemirska kompanija.

Teška 1,8 tona s 31 kilogramom znanstvene opreme, Luna-25 će koristiti lopaticu za uzimanje uzoraka stijena s dubine do 15 cm kako bi testirala prisutnost smrznute vode koja bi mogla podržati ljudski život.

"Mjesec je sedmi kontinent Zemlje pa smo jednostavno 'osuđeni' na to da ga ukrotimo", rekao je Lev Zeleni, svemirski istraživač Ruske akademije znanosti. Lansiranje, prvotno planirano za listopad 2021., odgođeno je gotovo dvije godine.

Prekid suradnje nakon invazije

Europska svemirska agencija planirala je testirati svoju navigacijsku kameru Pilot-D spajanjem na Lunu-25, ali je prekinula veze s projektom nakon što je Rusija napala Ukrajinu u veljači prošle godine.

Stanovnici sela na dalekom istoku Rusije bit će evakuirani iz domova u petak u 7.30 zbog "izgleda jedan prema milijun" za pad krhotine, rekao je lokalni dužnosnik.

Aleksej Maslov rekao je za ruski medij Business FM da će 26 stanovnika Šahtinskog biti odvedeno na mjesto iz kojeg će moći gledati lansiranje te dobiti besplatan doručak. U svoje će se mjesto vratiti u roku od 3 i pol sata, a upozoreni su i ribari te lovci u regiji.