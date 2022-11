260. je dan rata u Ukrajini

ISW: Rusko povlačenje iz Hersona vjerojatno nije zamka

Putin ne ide na summit G20 na Bali

Američki general: Rusi izgubili više od 100.000 vojnika

SAD neće poslati Ukrajini napredne dronove Grey Eagle MQ-1C

TIJEK DOGAĐAJA:

Zelenski: Ako Rusija digne u zrak branu Kahovka, bit će to objava rata cijelom svijetu

13.35 - Svaki pokušaj ruskih snaga da dignu u zrak hidroelektranu Kahovka, poplavi ukrajinski teritorij i isprazni vodu iz nuklearne elektrane Zaporižja značilo bi da Rusija “objavljuje rat cijelom svijetu”, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij. "Razmislite što će vam se tada dogoditi", rekao je obraćajući se ruskom vodstvu, piše Kyiv Independent.

Erdogan smatra povlačenje Rusije iz Hersona 'pozitivnom odlukom'.

13.29 - Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da je najavljeno rusko povlačenje iz Hersona "pozitivna… važna odluka", prema novinskoj kući TRT Haber. Erdogan je rekao da će nastaviti održavati telefonsku diplomaciju s ruskim diktatorom Vladimirom Putinom. Turski "posrednički rad se nastavlja bez prekida", rekao je Erdogan, dodajući da ne može predvidjeti kada će rat biti gotov.

Lavrov predvodi rusko izaslanstvo na G20

13.26 - Ruski predsjednik Vladimir Putin neće prisustvovati summitu Grupe 20 na Baliju, a rusko će izaslanstvo predvoditi ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, rekao je u četvrtak za TASS glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. "Odlučeno je da će Rusiju na summitu G20 predstavljati Sergej Lavrov", rekao je dužnosnik Kremlja. Ranije u četvrtak, Reuters je, pozivajući se na izvor u indonezijskoj vladi, izvijestio da bi, prema Jakarti, ruski čelnik mogao sudjelovati na jednoj od sjednica samita u online formatu. Summit G20 održat će se 15. i 16. studenog, piše TASS.

Umirovljeni vicemaršal zrakoplovstva: 'Zašto sada?'

13.21 - Sean Bell, umirovljeni vicemaršal zrakoplovstva, izjavio je za Sky News da iako ne misli da je povlačenje iz Hersona "zamka" - važno je zapitati se: "Zašto sada?" Rekao je: "Jasno je da je ruski prioritet Donbas, a ako to pogledate iz čisto vojne perspektive, nema smisla imati 10.000 svojih vojnika izoliranih u Hersonu, okruženih, stvarajući logistički izazov, dok zapravo gubite u Donbasu. Dakle, čini se da povlačenje iz Hersona i njihovo ponovno raspoređivanje do glavnih snaga sada ima puno smisla."

Rekao je da je "malo vjerojatno" da se radi o zamci - već više o "naporu" da Rusija "bude u prednosti". Bell je rekao da je najava povlačenja ipak "teatralna" što je "nešto što me kao vojnu osobu čini vrlo sumnjičavim". Rekao je: "Ono što znamo je da je ruski ministar obrane Sergej Šojgu najavio povlačenje snaga. Bilo je vrlo teatralno, prenosilo se na televiziji – što me kao vojnu osobu uvijek čini vrlo sumnjičavim. Bilo je puno korištenja riječi 'sigurno povlačenje' njihovih snaga, što je očito podičlaženje domaćoj publici. Međutim, zanimljivo, Putin, koji je objavio da je Hersonska oblast zauvijek pripojena Rusiji, nije rekao ni riječi. Također je važno istaknuti da je važno da znamo o čemu se radi. U ovom trenutku postoje provjerena izvješća da su se Rusi povukli iz nekih područja sjeverno od Hersona i da ruše mostove na odlasku. Pitanja koja proizlaze iz toga su - zašto sada?"

Podoljak: Rusija planira učiniti Herson gradom smrti

12.43 - Rusija planira učiniti Herson "gradom smrti", rekao je danas ukrajinski savjetnik - nakon što je Moskva objavila planove za povlačenje. Mihailo Podoljak optužio je Rusiju da dok odlaze "minira sve", od stambenih zgrada do kanalizacije. Rekao je: "Ruska Federacija želi pretvoriti Herson u 'grad smrti'. Ruska vojska minira sve što može: stanove, kanalizaciju. Topništvo na lijevoj obali planira pretvoriti grad u ruševine. Ovako izgleda 'Ruski svijet': došao, opljačkao, slavio, pobio 'svjedoke', ostavio ruševine i otišao." Posljednjih tjedana pojavili su se izvještaji o ruskim vojnicima koji su tjerali Ukrajince iz njihovih domova u gradu Hersonu te se sami useljavali, piše Sky News.

Ukrajinska vojska objavila da je vratila grad Snihurivku u području Mikolajiva

11.37 - Ukrajinska vojska objavila je u četvrtak da je vratila pod svoj nadzor grad Snihurivku iz ruku ruskih okupatora u južnoj oblasti Mikolajiv, pokazuju snimke koje je emitirala ukrajinska nacionalna televizija. Agencija Reuters navodi da nije mogla odmah provjeriti autentičnost snimaka niti je ukrajinsko ministarstvo obrane potvrdilo vijest o zauzeću Snihurivke. Vijest je objavljena dan pošto je Rusija naredila povlačenje svojih vojnika iz tog područja. "Danas, 10. studenoga, Snihurivku su oslobodili pripadnici 131. izviđačkog bataljuna. Slava Ukrajini", govori vojnik dok mu civili plješću i pozdravljaju.Naselje je obavijeno maglom, a snimka pokazuje vojnika koji drži ukrajinsku zastavu na vojnom vozilu, dodaje Retuers.

Bivši zapovjednik NATO-a: 'Tu mora biti neka kvaka'

11.18 - Bivši zamjenik vrhovnog zapovjednika snaga NATO-a, umirovljeni britanski general Richard Shirreff, rekao je za Sky News da postoji velika vjerojatnost da je najavljeno rusko povlačenje iz Hersona - zamka. Na pitanje o najavi ruskog povlačenja, Shirreff je rekao da se prvo moramo uvjeriti da se ruske snage zaista povlače sa zapadne obale rijeke Dnjepar: "Vidjeli smo tu pantomimu od sastanka jučer u Kremlju između ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua i Sergeja Surovikina, zapovjednika ruskih snaga u Ukrajini". "Ne smijemo ništa što Rusi kažu uzeti zdravo za gotovo, tako da mislim da je prvi zadatak shvatiti što se zaista događa. No, ako se zaista povlače, onda je to velik poraz", rekao je. "Imaju značajne snage na zapadnoj obali Dnjepra, a Ukrajinci su gađali mostove. Rusi znaju da, ako se ne povuku na uredan način, postoji velika vjerojatnost da će ih Ukrajinci uništiti", navodi bivši zapovjednik NATO-a. Na pitanje bi li najava povlačenja mogla biti zamka, odgovorio je kako su Ukrajinci s pravom skeptični prema ruskim najavama: "Ja sigurno neću reći da to nije zamka. Mislim da bi lako mogla biti, jer Ruse nikad ne treba uzimati zdravo za gotovo". "Ako su emitirali tu najavu na način koji jesu, mislim da tu mora biti neka kvaka", zaključio je.

UK je zamrznuo 18 milijardi funti ruske imovine

Ujedinjeno Kraljevstvo je zamrznulo rusku imovinu u ukupnoj vrijednosti od 18 milijardi funti, tako da je Rusija postala najsankcioniranija država u Britaniji. Zapadne zemlje uvele su oštre sankcije ruskim oligarsima, subjektima i onima koji su povezani s Vladimirom Putinom nakon rata u Ukrajini. Ured za provedbu financijskih sankcija priopćio je kako je Moskva sada nadmašila Libiju i Iran kao zemlja s najviše sankcija u Velikoj Britaniji. Zapravo, zamrznuta ruska imovina je za 6 milijuna funti viša od iznosa prijavljenog u svim drugim britanskim režimima sankcija. "Nametnuli smo najoštrije sankcije ikad Rusiji i to onesposobljava njihov ratni stroj", rekao je Andrew Griffith, mlađi ministar financija. "Naša poruka je jasna: nećemo dopustiti Putinu da uspije u ovom brutalnom ratu." Ujedinjeno Kraljevstvo je sankcioniralo više od 1200 pojedinaca i 120 subjekata u Rusiji, uključujući poslovne ljude i političare visokog profila.

Može li Putin nadživjeti ovu lubenicu?

10.50 - Rusija je potvrdila da se počela povlačiti iz okupiranih dijelova Hersona, što je gubitak koji će vjerojatno biti razoran za Vladimira Putina. Zauzimanje grada Hersona, na jugu Ukrajine, bila je prva velika pobjeda u ruskoj uglavnom neuspješnoj ratnoj kampanji, piše Sky News. Ukrajinci su, očekivano, radosno reagirali na vijest, iako ih je Volodimir Zelenskij pozvao na oprez i "suzdržanost". Od tada su se pojavili memovi koji se naširoko dijele - jedan od njih podsjeća na viralni fenomen Liz Truss vs. salata od prošlog mjeseca. Naime, na memeu se može vidjeti Putinova fotka pored lubenice uz pitanje može li ruski predsjednik "nadživjeti" to voće po čijem je uzgoju regija Herson poznata.

Prema sugestijama vojnog analitičara Lorda Dannatta visoki ruski generali sada bi trebali razmotriti organiziranje državnog udara. Međutim, nema javnih naznaka prijetnje Putinovom vodstvu. Dannatt je rekao za Sky News da je povlačenje Rusa iz grada Hersona "vjerojatno ključan trenutak u ovoj kampanji". Dodao je da se "strateški čini da poduzimaju veliki korak unatrag" i da "misli da je taktički u njihovom najboljem interesu da to učine". Povlačenje bi moglo biti dio istinske želje za pregrupiranjem ili varka kojom bi se Ukrajinci potaknuli na napredovanje, objasnio je, dodajući da su Rusi "majstori prijevare i kamuflaže". Nastavio je: "Imaju li nešto na umu čime žele iznenaditi Ukrajince? To je pitanje koje ukrajinsko vrhovno zapovjedništvo mora imati na umu. Mislim da svi to moramo vrlo pažljivo promatrati." Ali naglasio je da bi moglo postojati i drugo rješenje. Dannatt je rekao: "Da sam ja general Gerasimov, ruski načelnik Glavnog stožera, jako bih razmišljao - kako mogu izvesti državni udar u Kremlju da se riješim tog gada Putina?"

Ubijen britanski veteran

8.16 - Veteran britanske grupe za podršku specijalnih snaga poginuo je boreći se protiv Rusa u Ukrajini. Veteran afganistanskog rata Simon Lingard, poznat prijateljima kao Grimmy, poginuo je u akciji kada je njegov rov u ponedjeljak pogodila ruska granata. Najmanje još dvoje Britanaca ozlijeđeno je u topničkom udaru u Bakhmutu u razorenom istočnom Donbasu, rekli su bivši suborci za The Sun. Heroj, otac dvoje djece iz Blackburna služio je u elitnoj skupini za podršku specijalnih snaga - koja podržava misije SAS i SBS. Dobrovoljno se javio da brani Ukrajinu nakon što je Vladimir Putin pokrenuo svoju krvoprolićnu invaziju. Njegov sin Jackson napisao je na Facebooku: “Nakon što je godinama posvećivao svoje vrijeme i trud zaštiti naše zemlje, moj tata je još uvijek imao više borbe u sebi i napustio je zemlju kako bi zaštitio narod Ukrajine od ruske vojske. Srce mi je slomljeno što moram objaviti da je njegova postrojba napadnuta i da je tata preminuo u borbi, istinski heroj i voljen. Ne mogu riječima opisati koliko nedostaje i koliko će nedostajati, ali tješi me činjenica da se ovo dogodilo dok je radio ono što je volio i okružen prijateljima. Volim te tata, tako sam ponosan na tebe."

Video uništene ruske opreme

8.06 - Uništena i napuštena ruska oprema i baza u Hersonskoj oblasti. Video prikazuje ukrajinske trupe navodno u južnom dijelu sela Dudčani.

ISW: Je li rusko povlačenje iz Hersona zamka?

7:39 - Američki think tank Institut za proučavanje ratova (ISW) u dnevnom izvješću bavi se odlukom ruskih snaga da napuste Herson i povuku se na istočnu obalu Dnjepra.

"Cijelom ruskom kontingentu trebat će neko vrijeme da se povuče preko rijeke Dnjepar i još uvijek nije jasno hoće li ruske snage moći izvesti povlačenje u relativno dobrom stanju pod pritiskom Ukrajine. Bitka kod Hersona nije gotova, ali ruske snage su ušle u novu fazu dajući prednost povlačenju svojih snaga preko rijeke, umjesto pokušaja potpunog zaustavljanja ukrajinske protuofenzive. Ukrajinska protuofenziva u smjeru Hersona od kolovoza kojom se ruske snage prisiljavaju na povlačenje preko Dnjepra bez potrebe za velikim kopnenim ofenzivama, vjerojatno je uspjela. Ukrajinske trupe pokretale su stalne napade na mostove preko rijeke Dnjepar i ciljale opskrbne centre i skladišta streljiva na istočnoj obali što je degradiralo sposobnost ruskih snaga da opskrbe postrojbe na zapadnoj obali; Ukrajinske snage kombinirale su ove napade s razboritim i uspješnim kopnenim napadima na ključne lokacije kao što je Davidov Brid. Urodilo je plodom”, piše u analizi ISW.

ISW u svojoj analizi ističe da rusko povlačenje sa zapadne obale Dnjepra vjerojatno nije zamka u koju bi trebale biti uvučene ukrajisnke snage.

"Ruski zapovjednici sigurno će pokušati usporiti ukrajinsko napredovanje kako bi se povlačenje odvijalo uredno, a neke snage bi mogle ostati u gradu da uspore ulazak ukrajinskih trupa. No sve te borbe bit će tek sredstvo za postizanje cilja da povlačenje bude uspješno”, kažu u ISW-u.

Putin neće prisustvovati summitu G20

7:24 - Ruski predsjednik Vladimir Putin neće osobno prisustvovati summitu čelnika Grupe 20 zemalja na Baliju sljedeći tjedan, rekli su za CNN iz ruskog veleposlanstva u Indoneziji. Putina će tamo predstavljati ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, rečeno je. Iz ruskog veleposlanstva poručuju da Putin još nije donio odluku hoće li se nekom od sastanaka pridružiti virtualno.

SAD neće Kijevu isporučiti napredne dronove

7:22 - Washington neće Ukrajini isporučiti napredne dronove Grey Eagle MQ-1C. Kako piše Wall Street Journal pozivajući se na neimenovane izvore iz Washingtona, Bidenova administracija zabrinuta je da bi isporukom tog oružja rat mogao eskalirati jer bi Ukrajini dalo mogućnost gađanja ciljeva u Rusiji. Osim toga, američki dužnosnici navbodno su zabrinuti da bi tehnologija koja se koristi u tim dronovima mogla biti ukradena na bojištu. Vlasti u kijevu, ali i članovi američkog Kongresa tražili su od Bidenove administracije da Ukrajini osigura dronove Grey Eagle MQ-1C.

Američki general: više od 100.000 ruskih vojnika poginulo ili ranjeno

7:20 - Američki visokopoziconirani general Mark Milley ocijenio je kako je ruska vojska imala više od 100.000 poginulih i ranjenih vojnika u Ukrajini, dodavši kako su i ukrajinske oružane snage vjerojatno pretrpjele gubitke otprilike iste razine u tom ratu. Puno ljudske patnje i stradanja, izjavio je general Miley dodavši kako je vjerojatno također i 40.000 ukrajinskih civila stradalo od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači ove godine.

Zelenskij: Topništvo sa Zapada pomoglo je 'slomiti' rusku ofenzivu

7:15 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u intervjuu CNN-u kako nedavna procjena Pentagona da je Rusija izgubila 50 posto svojih tenkova u ratu u Ukrajini "više-manje odgovara stvarnosti". Zelenskij je dodao da je Rusija pretrpjela "zapanjujuće gubitake u vojnom osoblju i topništvu" te da procjuenjuje da su ruksi gubici 10 pouta veći od ukrajinskih. To je pripsao tome što Ukrjaina nije, za razliku od Rusije, spremna žrtvovati vojnike kao topovsko meso.

Zelenskij je također rekao da je topništvo koje su SAD i europske saveznice dale Ukrajini uspjelo pomoći u "slomu" ruske vojne ofenzive.

'Ruska najava povlačenja kod Hersona mogla bi biti pregrupiranje'

7:10 - Ukrajinski predsjednik Zelenskij rekao je u srijedu u intzrevjuu CNN-u da bi ruska najava povlačenja iz Hersona mogla biti strateški potez za pregrupiranje snaga.

"Dakle, Rusi su spremni napustiti grad, a činjenica je da se nalaze u kućama koje su zauzeli. To znači da se ozbiljno pripremaju, ali i mi smo ozbiljno pripremljeni za takav razvoj događaja", rekao je Zelenskij dodavši da ukrajisnke snage imaju "strategiju i različite opcije".