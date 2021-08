Među dokumentima koji su "procurili" nedavno iz britanske Vlade nalazi se i tajna studija, koju su provele tvrtke WYG i agencija Ipsos, a u kojoj se raspravlja o metodama za smanjenje negativne percepcije u državama Balkana prema Velikoj Britaniji, ali i predlažu tipovi propagande koja bi trebala promijeniti tu percepciju, piše RT.

U analizi ciljane publike predlažu se programske preporuke za ostvarenje širih ciljeva službenog Londona među kojima su i jačanje pozitivne percepcije o Velikoj Britaniji, ulazak u EU i NATO država Balkana i borba protiv štetnog utjecaja trećih strana.

Isticanje povijesnih veza Jugoslavije i Velike Britanija

Među preporukama su promoviranje medijske pismenosti među mladima, potpora nezavisnim medijima, financiranje inicijativa koje se bave razotkrivanje lažnih vijesti i promoviranje narativa povijesnog prijateljstva između Britanije i država regije.

U jednom dijelu ističe se kako je iznimno važno promovirati "veze između Velike Britanije i Jugoslavije u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu" u javnosti. Kao primjer za tu promociju navodi se financiranje društvenih događaja vezanih uz 80. obljetnicu napada Sila osovine na Jugoslaviju 1941. godine.

Russia Today navodi kako se čini da je britanska Vlada prihvatila te preporuke s obzirom na to da je prvi put britanski ministar obrane Ben Wallace u lipnju posjetio Beograd te se, između ostalih, sastao i sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, dok je u istom mjesecu srpska vojska sudjelovala u međunarodnoj vojnoj vježbi, pod vodstvom Britanaca, zajedno s drugim članicama NATO-a. U izjavama se pričalo i o prošlosti pa je Vučić izrazio želju da odnosi između Londona i Beograda dostignu razinu "pravo partnerstva koje smo imali kao saveznici u oba svjetska rata.

Demantirano da je potpisan dokument koji se odnosi na Rusiju

Mainstream mediji su naveliko nahvalili Walleceov put u Srbiju i označili ga velikim "diplomatskim uspjehom", no sve to je zasjenio pomalo bizaran incident u kojem je ministar obrane u britanskim medijima izjavio da su dvije države potpisale "sporazum" kako bi se borile protiv navodnog štetnog utjecaja Rusije i njezinih manipulacija. No, ubrzo su srpsko Ministarstvo obrane i britansko veleposlanstvo u Srbiji demantirali potpisivanje takvog dokumenta.

U dokumentu koji je procurio u javnost stoji i podatak da se ruski utjecaj na Balkanu gradi na "povijesnim kulturalnim, religijskim i političkim vezama, a Britance brine i što ruski predsjednik Vladimir Putin u tim državama ima najveću razinu popularnosti od svih drugih svjetskih lidera - u Crnoj Gori je to 71 posto, a u Srbiji čak 86 posto. U studiji se navodi da su razlozi za to raznorodni, na primjer da se Moskva u Srbiji percipira kao "zaštitnik srpskih interesa na Kosovu", a da kosovski Srbi vide Rusiju kao "bratsku naciju koja im daje moralnu i političku potporu".

Britanci milijunima funti financirali propagandni projekt

U studiji se navodi da protivljenje "zbližavanja sa Zapadom" može dovesti do "razorne uloge Moskve u regiji" uz pokušaje da se potkopava "sigurnost, suverenitet i stabilnost" i da se protiv takve prijetnje treba boriti. Naglašava se i da u regiji postoje proruski mediji. Russia Today navodi kako su Britanci, kako bi pokušali smanjiti takvu percepciju u zemljama regije, pokrenuli veliki projekt potpora medijskoj nezavisnosti na Zapadnom Balkanu težak čak 9,5 milijuna funta u razdoblju između 2019. i 2022. godine.

"Popularni vloggeri… će objavljivati snimke u kojima će dijeliti dezinformacije, među njima i o teorijama zavjere o NATO-u, prije nego otkriju da je to laž i pozovu svoje pratitelje da im ne vjeruju", navodno stoji u dokumentu. "Influenceri će reći da su umorni od gledanja lažnog sadržaja na YouTubeu i drugim platformama i pozvat će pratitelje da budu oprezni s dezinformacijama", dodaje se.