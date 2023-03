Rusko veleposlanstvo u BiH optužilo je Narodno pozorište u Sarajevu za proturusku propagandu, izražavajući negodovanje zbog načina na koji je u toj najstarijoj kazališnoj kući u BiH postavljena predstava "Idiot" Fjodora Dostojevskog.

Redateljicu Selmu Spahić, koja je premijerno postavila predstavu prošloga tjedna, ruski su diplomati na Facebook stranici veleposlanstva proglasili netalentiranom i histeričnom jer je njen "Idiot" smješten u suvremeni kontekst u kojemu se upozorava na strašne zločine koje su ruska vojska i paravojne skupine do sada počinile tijekom agresije na Ukrajinu.

Posebice se to odnosi na dio predstave u kojem glumac u ulozi Lava Miškina "s pozornice patetično optužuje Rusiju za namjerno ubojstvo stotina nevinih civila, žena i djece u kazalištu u Mariupolju". To je kazalište tijekom ruskog napada na Mariupolj bilo sklonište za više od tisuću civila, no ipak se našlo na meti ruskog zrakoplovstva.

Stotine stradalih u Mariupolju

U zračnom napadu na kazalište 16. ožujka 2022. ubijene su stotine ljudi. Konačni broj žrtava nije utvrđen, no procjene su da je u ruskom napadu iz zraka ubijeno između 300 i 600 osoba.

Rusko veleposlanstvo, ne nudeći dokaze, ponavlja tvrdnje kako ti ljudi nisu ubijeni u zračnom napadu, nego da su bili žrtve eksplozije koju su podmetnuli pripadnici ukrajinske pukovnije "Azov".

Na službenoj mrežnoj stranici veleposlanstva redateljici Selmi Spahić predbacuje se da nije dobro informirana, a sarajevskom Narodnom pozorištu da se koristi za propagandu "na isti način kao što su nacisti iskoristili Dramsko kazalište Mariupolja za ubojstvo ljudi". Veleposlanstvo također poručuje da bi kulturu u Sarajevu "trebalo osloboditi od politike i od nacizma".