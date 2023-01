Ukrajinske snage odbijaju napade na Bahmut

TIJEK DOGAĐANJA:

Dvije osobe poginule

22.47 - Raketni udar na Kramatorsk: okupatori su pogodili cestu i automobil s ljudima Prema riječima zamjenika šefa Ureda predsjednika Kirila Timošenka, dvije osobe u automobilu su poginule.

Ukrajini stižu raketni sustavi VAMPIRE

21.56 - Pentagon je potpisao ugovor za isporuku raketnih sustava VAMPIRE Ukrajini za 40 milijuna dolara. To je izvijestila tiskovna služba proizvodne tvrtke L3Harris Technologies.

Iran pridonosi ratnim zločinima

21.51 - Iran bi mogao pridonijeti ratnim zločinima u Ukrajini jer isporučuje bespilotne letjelice Rusiji, rekao je u ponedjeljak savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan.

"Njihovo se oružje koristi za ubijanje civila u Ukrajini i za pokušaj da gradove bace u hladnoću i tamu, što s našeg gledišta stavlja Iran na mjesto gdje bi mogao potencijalno pridonijeti raširenim ratnim zločinima", rekao je Sullivan novinarima tijekom putovanja predsjednika Joea Bidena u Meksiko.

Sjedinjene Države uvele su sankcije tvrtkama i osobama koje su optužile za proizvodnju ili prijenos iranskih bespilotnih letjelica koje je Rusija koristila za napade na civilnu infrastrukturu u Ukrajini.

Bijela kuća rekla je prošli tjedan da Sjedinjene Države također razmatraju načine za ciljanje iranske proizvodnje bespilotnih letjelica s oružjem kroz sankcije i kontrolu izvoza.

Sastanak o sigurnosnim pitanjima

21.00 - Poljski predsjednik Andrzej Duda sastaje se s premijerom Mateuszom Morawieckim i nekim ministrima kako bi razgovarali o sigurnosnim pitanjima usred rata u Ukrajini.

Na dnevnom redu je zahtjev Ukrajine za isporuku teških borbenih spremnika zapadne proizvodnje, uključujući tenkove Leopard 2 njemačke proizvodnje, rekao je pomoćnik poljskog predsjednika Pawel Szrot.

Rusi napreduju prema Bahmutu

20.00 - Ruske trupe pokušavaju napredovati prema malom gradu Soledaru u blizini Bahmuta u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck, rekla je zamjenica ministra obrane Hana Maliar na Telegramu.

"Nakon neuspješnog pokušaja zauzimanja Soledara i povlačenja, neprijatelj se pregrupirao, obnovio gubitke, rasporedio dodatne jurišne jedinice, promijenio taktiku i pokrenuo snažan napad", rekla je Maliar.

“U ovom trenutku protivnik je angažirao veliki broj jurišnih grupa formiranih od najboljih rezervi Wagnerovih trupa. Neprijatelj napreduje doslovno na leševima vlastitih vojnika, masovno koristeći topništvo, raketne bacače i minobacače", napisala je Maliar na Telegramu.

Velika Britanija šalje Ukrajini moćno oružje?

18.00 - London razmatra mogućnost isporuke tenkova Challenger 2 Ukrajini. Kako javlja Sky News, potvrda odluke očekuje se za nekoliko tjedana.

Ako se odluka potvrdi i provede, bit će to prva opipljiva pomoć ukrajinskoj vojsci da oformi ofenzivne mogućnosti koje će nadmašivati ruske sposobnosti obrane. Izvor iz britanskog ministarstva obrane na koji se poziva Sky News ustvrdio je da je to tek početak i da se nada da će takav potez Ujedinjenog Kraljevstva potaknuti i druge savezničke države da same krenu s isporukama tenkova.

Italija odgodila odluku o isporuci oružja Ukrajini

14:50 - Italija zbog političkih napetosti, troškova i nedostatka vojske neće donijeti odluku o isporuci novog oružja Ukrajini do sljedećeg mjeseca.

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da Italija razmatra isporuku protuzračne obrane Ukrajini nakon telefonskog razgovora s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, u kojem je ona ponovno potvrdila "punu potporu" svoje vlade Ukrajini. No Meloni se suočava s otporom odobrenju dekreta o slanju oružja Ukrajini od strane svojih saveznika Mattea Salvinija i Silvija Berlusconija, izvijestila je la Repubblica pozivajući se na neodređene izvore.

Oba političara imaju dugogodišnje veze s Moskvom, izvještava Reuters, iako su izvori iz Salvinijeve Lige i Berlusconijeve stranke Forza Italia zanijekali da imaju problema s dekretom.

Pod Melonijevim prethodnikom, Mariom Draghijem, Italija je Kijevu poslala pet paketa pomoći uključujući vojne zalihe.

EU osuđuje RS zbog odličja Putinu i zapaljivu retoriku Milorada Dodika

13:40 - Europska unija snažno je osudila odluku bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske o dodjeli odličja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Komisije Peter Stano.

“Cijeli svijet zna tko je Vladimir Putin i Europska unija osuđuje odluku RS-a da mu se dodijeli odličje. Putin je izravno odgovoran za naredbe po kojima se ubijaju ukrajinski civili i razara ukrajinska civilna infrastruktura”, rekao je Stano na konferenciji za novinare. “Stati na Putinovu stranu u takvim okolnostima znači izolirati RS i i njezine vođe na međunarodnom planu. U Europskoj uniji nema mjesta za dodjelu odličja političarima koji naređuju razaranje susjedne zemlje i ubijanje njezinih građana i to mora biti jasno svima. Ova odluka je žalosna i pogrešna”, dodao je Stano.

Odgovarajući na pitanje o proslavi Dana RS-a 9. siječnja, s čime vlasti toga entiteta nastavljaju unatoč tome što je Ustavni sud BiH prije osam godina to proglasio neustavnim, Stano je rekao da se odluke Ustavnog suda moraju poštovati. Ustavni sud BiH je prije osam godina ocijenio kako je proslava Dana RS 9. siječnja neustavna te da podsjećanje na taj datum iz 1992. godine diskriminira Hrvate i Bošnjake jer je tada počeo njihov masovni progon s teritorija koji je Daytonskim sporazumom pripao RS-u.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom je govoru, održanom u nedjelju na akademiji u Banjoj Luci u povodu 9. siječnja, nastavio sa svojom neprihvatljivom retorikom, kazavši da je došlo vrijeme da se “objedini srpski narod” kako bi živio u jednoj državi. U tom je govoru Dodik nazvao Hrvate i Bošnjake “pokatoličenim” i “islamiziranim” Srbima.

“Dodik vrlo dobro zna da EU i njezine članice odbacuju retoriku koja dijeli i korake koji podrivaju jedinstvo, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine”, rekao je Stano.

Ruski projektil ubio dvije žene na tržnici u istočnoj Ukrajini

13:10 - Ruski projektil pao je u ponedjeljak na seosku tržnicu u istočnoj Ukrajini, pri čemu su dvije žene poginule, a četvero ljudi je ranjeno, među njima i 10-godišnja djevojčica, rekli su regionalni tužitelji nove podatke. Snimka koju je objavila javna televizija Suspilne na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram pokazuje spasioce koji raščišćavaju hrpe ruševina, zapaljene olupine i veliki krater u Ševčenkovu, oko 80 km jugoistočno od grada Harkiva. Fotografija koju je na internetu objavio ured ukrajinskog predsjednika prikazuje spasioce kako pokušavaju izvući ženu u debelom zimskom kaputu. Njezina glava i ruke virile su ispod ruševina, ali nije bilo jasno je li živa.

"Ruska vojska počinila je još jedan čin terora protiv civilnog stanovništva — jedno dijete je ranjeno, dvije žene su ubijene", priopćio je regionalni ured tužitelja. "Neprijateljski projektil pogodio je područje lokalne tržnice", dodaje se.

U pisanom priopćenju navedeno je da je pokrenuta istraga o mogućem ratnom zločinu, pozivajući se na preliminarne informacije da je napad izveden iz sustava protuzračne obrane S-300 u ruskoj regiji Belgorod koja graniči s Ukrajinom. Rusija, koja je izvršila invaziju na Ukrajinu prije više od 10 mjeseci, nije odmah komentirala izvješća iz Ševčenkova, koje je Ukrajina oslobodila u rujnu nakon višemjesečne ruske okupacije.

Kritizirajući Rusiju zbog napada, Andrij Jermak, predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika, napisao je na Telegramu: "Obični teroristi". Oleh Sinehubov, guverner regije Harkiv, napisao je na Telegramu da je 60-godišnja žena poginula, a ostale žrtve su na liječenju u bolnici. Tužitelji nisu dali detalje o ostalim žrtvama, osim da su sve ženske osobe te da je jedna žrtva djevojčica od 10 godina.

Suspilne je citirao lokalnog dužnosnika koji je rekao da su u napadu uništena najmanje tri paviljona i da je oštećen trgovački centar, ali da ponedjeljak nije bio tržni dan.

Kremlj demantirao pokušaje potpisivanja mirovnog sporazuma

11:40 - Kremlj je u ponedjeljak odbacio ukrajinsku tvrdnju da je visoki ruski dužnosnik europskim dužnosnicima iznosio ideju o mogućem mirovnom sporazumu oko Ukrajine.

Oleksij Danilov, tajnik Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, rekao je u četvrtak javnoj televiziji zemlje da je Dmitrj Kozak, zamjenik šefa ruske predsjedničke administracije, održavao sastanke s europskim dužnosnicima u pokušaju da prisili Kijev da potpiše ono što je on opisao kao nepovoljan mirovni sporazum, javlja Reuters.

Na pitanje o Danilovljevoj tvrdnji, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je to "još jedna laž".

Rusija tvrdi da je podatak o 600 ubijenih ukrajinskih vojnika točan

11:10 - Rusija je uvjerena da je ministarstvo obrane bilo u pravu kada je reklo da je 600 ukrajinskih vojnika "uništeno" u napadu na grad Kramatorsk, unatoč izvješćima koja su pokazala da je napad promašio cilj.

"Kremlj ima apsolutno povjerenje, želio bih vas podsjetiti na predsjednikove riječi da je glavni izvor informacija Ministarstvo obrane", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima na dnevnom brifingu u ponedjeljak, prenosi Reuters.

Ranije je Guardian izvijestio da je gradonačelnik Kramatorska, grada na istoku Ukrajine, za koji je Rusija rekla da ga je gađala, rekao da nitko nije ubijen u napadu na grad.

Ministarstvo je priopćilo da je napad osveta za ukrajinski novogodišnji napad u kojem je ubijeno najmanje 89 ruskih vojnika u vojarni u dijelu regije Donjecka pod kontrolom moskovskih snaga.

Ukrajinci brane Bahmut od stalnih napada skupine Wagner

10:03 - Ukrajina jača svoje snage u istočnoj regiji Donbasa i odbija stalne napade ruske plaćeničke skupine Wagner na Bahmut i druge tamošnje gradove, objavile su u ponedjeljak ukrajinske vlasti.

Pojačanja su poslana u Soledar, gradić u blizini Bahmuta, gdje je situacija bila posebno teška, rekle su vlasti, prenosi Reuters.

Ukrajinska vojska je u izjavi rekla: "Neprijatelj je ponovno očajnički pokušao jurišati na grad Soledar iz različitih smjerova i bacio u bitku najprofesionalnije postrojbe Wagnerovaca."

Ruske snage pogodile tržnicu u Harkivskoj oblasti, među ozlijeđenima i dijete

10:00 - Ruske snage izvele su raketni napad na tržnicu u selu Ševčenkove u Harkivskoj oblasti, ranivši sedam osoba, dok je jedna smrtno stradala, naveo je Oleh Siniehubov, načelnih vojne uprave Harkivske oblasti na Telegramu, javlja Ukrainska pravda.

"Neprijatelj ponovno pokreće raketne napade na Harkivsku oblast. Prijavljen je raketni napad (preliminarna izvješća ukazuju na korištenje raketa zemlja-zrak S-300) na lokalnoj tržnici u Ševčenkovu, okrug Kupjansk", napisao je te dodao da su hitne službe na mjestu događaja.

Prema informacijama Centra za hitnu medicinsku pomoć Harkivske oblasti, u raketnom napadu je ozlijeđeno sedam civila, uključujući 13-godišnju djevojčicu.

"Prema potvrđenim informacijama, nažalost smrtno je stradala 60-godišnja žena. Sve ostale žrtve su hospitalizirane. Liječnici im pomažu. Spasioci nastavljaju raščišćavati ruševine", napiaso je Siniehubov.

Ukrajina odolijeva stalnim ruskim napadima na istoku

9:00 - Ukrajinske snage odbijaju stalne ruske napade na Bahmut i ostale gradove u Donbasu, na istoku zemlje, priopćio je u ponedjeljak Kijev pošto je opovrgnuo tvrdnju Kremlja o 600 ubijenih ukrajinskih vojnika, a koju ozbiljno dovode u pitanju i ruski blogeri.

Rusija je proteklog dana izvršila sedam raketnih napada, 31 zračni udar i 73 napada bacačima raketa, objavio je glavni stožer ukrajinske vojske u svom dnevnom izvješću. U istom se navodi da su ukrajinske snage odbacile napade na 14 mjesta i gradova, uključujući Bahmut. Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća o stanju na bojnom polju.

"Bahmut se drži unatoč svemu. I iako je veći dio grada uništen ruskim udarima, naši vojnici odbijaju stalne ruske pokušaje napredovanja", rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju. Soledar se drži iako su razaranja još veća i stanje je jako teško, dodao je. Zelenskij je ponovno osudio, kako je rekao, neuspjeh Rusije da poštuje primirje koje je proglasila za pravoslavni Božić. "Rusi su granatirali Herson zapaljivim streljivom odmah nakon Božića", rekao je govoreći o gradu na jugu zemlje koji su ruske snage napustile u studenom. "Udari na Kramatorsk i druge gradove u Donbasu - na civilne ciljeve i to baš u vrijeme kada je Moskva izvješćivala o navodnom prekidu vatre za svoju vojsku", rekao je Zelenskij.

Rusija je u nedjelju priopćila da je u raketnom napadu na Kramatorsk, sjeverozapadno od Bahmuta, poginulo 600 ukrajinskih vojnika, no Reutersov izvjestitelj na mjestu događaja nije pronašao dokaze za te tvrdnje. Reporteri Reutersa posjetili su dvije zgrade studentskog doma u kojima su, po ruskim navodima, bili privremeno smješteni ukrajinski vojnici blizu prve crte bojišta u vrijeme ruskog noćnog raketnog napada.

Čini se da nijedna od dvije zgrade nije niti ozbiljno oštećena. Također, nema očitih znakova da su tamo bili vojnici, kao niti tragova tijela ili krvi. Neki su prozori jedne zgrade pukli, a u dvorištu je veliki krater. Druga je zgrada, koju je rusko ministarstvo obrane nazvalo Hostel br. 28, potpuno netaknuta. Serhij Čerevatji, glasnogovornik ukrajinske vojske za ostočno područje, je ruske navode nazvao pokušajem da pokažu da su žestoko odgovorili na nedavne ukrajinske napade na ruske vojnike.

Ruska vojska je, piše Reuters, pod pritiskom da poluči uspjehe na bojišnici jer ratni huškači traže eskalaciju sukoba nakon neuspjeha da se zadrže okupirana područja. S probližavanjem godišnjice pokretanja ruske invazije na Ukrajinu, sve je veća i zabrinutost zbog velikog broja poginulih i ranjenih u ruskim redovima.

Neki utjecajni ruski blogeri kritizirali su tvrdnje ruskog ministarstva obrane o 600 ubijenih ukrajinskih vojnika. "Razgovarajmo o prevari. Nije nam jasno, tko je i iz kojeg razloga odlučio da je svih 600 ukrajinskih vojnika odjednom poginulo ako zgrada nije u stvari niti pogođena, čak se ni struja nije ugasila", napisao je na Telegramu bloger pod imenom Military Informant. "Umjesto stvarnog uništenja neprijateljskog osoblja, što bi bio pravi odgovor, izmišljena je ekskluzivna medijska operacija odmazde", dodao je.

Ukrajina tvrdi da je prošli tjedan u napadima na Herson i oblast Zaporižije ubila 760 ruskih vojnika. Reuters nije mogao provjeriti niti ta izvješća.

Rusi koriste moćne avione iz kojih ispaljuju projektile na Ukrajinu

8:50 - Britansko ministarstvo obrane u svom dnevnom izvješću o situaciji u Ukrajini navodi da su Rusi od lipnja 2022. tijekom napada na Ukrajinu gotovo sigurno koristili Su-57 FELON. U izvješću se navodi kako su se preleti događali na ruskom teritoriju, ali su projektili dalekog dometa ispaljeni na Ukrajinu.

Tass: Ruske snage oslobađaju naselje Bahmutskoje u Narodnoj Republici Donjeck

8:28 - Ruske snage oslobodile su naselje Bahmutskoje u Narodnoj Republici Donjeck (DNR), objavio je Stožer teritorijalne obrane DNR-a u priopćenju na Telegramu u ponedjeljak, prenosi ruska agencija Tass.

"Od 9. siječnja 2023. oslobođeno je naselje Bahmutskoje u Narodnoj Republici Donjeck", navodi se u priopćenju.

Naselje Bahmutskoje nalazi se južno od Soledara u blizini grada Bahmuta.

Rusija i Bjelorusija sudjeluju u zajedničkoj obuci

8:15 - Bjelorusko ministarstvo obrane podijelilo je dodatne pojedinosti o zajedničkoj obuci zemlje s Rusijom. Prema izvješću, dvije zemlje treniraju "gotovo bez prekida".

“Regionalna grupacija (ruskih i bjeloruskih) trupa obučava se gotovo bez prekida”, izvijestio je kanal VoenTV. “Intenzitet vježbi se samo povećava. Cilj je biti spreman uzvratiti agresoru na svim frontama.”

Vijest dolazi u trenutku kada raste strah da bi Bjelorusija mogla ući u rat u Ukrajini, što bi označilo najveću eskalaciju borbi od početka sukoba.

Kijev niječe pogibiju 600 vojnika u ruskim udarima

8:07 - Ukrajinski dužnosnici odbacili su tvrdnje Rusije da je 600 ukrajinskih vojnika ubijeno u jučerašnjem udaru na Krematorsk na istoku zemlje. Jučer je rusko Ministarstvo obrane priopćilo da su projektili pogodili dvije privremene baze u kojima je smješteno 1300 ukrajinskih. Ti su udari bili osveta za ukrajinski napad u Makijevki, u kojem je poginulo najmanje 89 ruskih vojnika, rekao je glasnogovornik ministarstva Igor Konašenkov.

Ali Serhij Čerevatji, glasnogovornik ukrajinskih trupa na istoku, rekao je da su udari na Kramatorsk samo oštetili civilnu infrastrukturu, dodajući: "Oružane snage Ukrajine nisu bile pogođene."

Regionalna uprava Donjecka priopćila je da je sedam ruskih projektila pogodilo Kramatorsk, a još dva Konstantinivku bez ikakvih žrtava. U Kramatorsku je oštećena jedna obrazovna ustanova, industrijsko postrojenje i garaže, dok je u Konstantinivki pogođena industrijska zona. Gradonačelnik Kramatorska Oleksandr Hončarenko rekao je da su oštećene dvije školske zgrade i osam stanova.

Iz ruskog pritvora pušteno 50 ukrajinskih vojnika

7:28 - Pedeset ukrajinskih vojnika oslobođeno je u nedjelju iz ruskog pritvora u sklopu velike razmjene zarobljenika. Dio osolobođenih vojnika fotografirao se odmah po puštanju na slobodu.

Među puštenim vojnicima su borci iz Mariupolja i Černobila. S druge strane, Kremlj je priopćio da su oslobođeni ruski vojnici zrakoplovom prebačeni u Moskvu na fizičku i psihičku rehabilitaciju

Zelenskij osudio Rusiju zbog lažnog božićnog primirja

7:25 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij još jednom je osudio Rusiju jer nije poštivala trodnevno primirje koje je sama proglasila zbog pravoslavnog Božića.

"Rusi su granatirali Herson zapaljivim streljivom odmah nakon Božića", rekao je ukrajinski predsjednik u nedjelju. Izveli su i udare na civilne ciljeve u Kramatorsku i drugim gradovima u Donbasu i to baš u vrijeme kada je Moskva izvijestila o navodnom primirju", kazao je Zelenskij.

Rusija tvrdi da je ubila 600 ukrajinskih vojnika u Krematorsku

7:22 - Rusija je u nedjelju priopćila da je u njenom raketnom napadu na Kramatorsk, grad sjeverozapadno od Bahmuta, poginulo 600 ukrajinskih vojnika. No Reutersov izvjestitelj na mjestu događaja nije pronašao znakove koji bi upućivali na toliki broj žrtava pa se čini da su Rusi htjeli barem propagandno uzvratiti na nedavni ukrajinski napad u kojemu je poginulo gotovo stotinu ruskih ročnika.

Gradonačelnik Krematorska rekao je da nije bilo poginulih u napadima tijekom vikenda, dok je jedan svjedok rekao za Reuters da je u napadima oštećeno nekoliko zgrada, ali da nisu uništene i da nema očitih znakova žrtava.

Ukrajinci odbijaju napade na Bahmut

7:20 - Ukrajinske snage odbijaju stalne ruske napade na grad Bahmut u istočnoj regiji Donbasa i drže svoje položaje u obližnjem Soledaru u vrlo teškim uvjetima, rekao je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

"Bahmut se drži unatoč svemu. I iako je veći dio grada uništen ruskim udarima, naši vojnici odbijaju stalne ruske pokušaje napredovanja", rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju. Soledar se drži iako su razaranja još veća i stanje je jako teško, dodao je. Zelenskij je ponovno osudio, kako je rekao, neuspjeh Rusije da poštuje primirje koje je proglasila za pravoslavni Božić.