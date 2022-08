Ruski državni proizvođač oružja KTRV najavio je da će u okviru međunarodnog foruma Vojska-2022 po prvi put predstaviti novu zrakoplovnu krstareću raketu Kh-69. "Što se tiče novih proizvoda, na forumu Vojska-2022 ćemo prvi put pokazati višenamjensku niskoprofilnu visokopreciznu krstareću raketu Kh-69", objavila je korporacija.

Projektil Kh-69 je dizajniran za uništavanje širokog spektra stacionarnih zemaljskih ciljeva s koordinatama koje su poznate prije lansiranja, uključujući one bez radarskog, infracrvenog i optičkog kontrasta u odnosu na okolinu. "Opremljen je kombiniranim sustavom navigacije i automatskog upravljanja. Maksimalni domet je do 290 kilometara, s brzina od 700 do 1000 km/h, ovisno o konfiguraciji. Masa bojeve glave je od 300 do 310 kilograma. Može se postaviti i na vanjske ovjese i u unutarnje spremnike za oružje", objavila je korporacija.

Međunarodni vojni forum Vojska-2022, u organizaciji ruskog ministarstva obrane, održava se od 15. do 21. kolovoza u izložbenom centru Patriot u blizini Moskve.

SAD: Rusi obnavljaju zalihe dronova u Iranu

SAD vjeruje da Rusi namjeravaju kupiti iranske dronove za nastavak rata u Ukrajini, a kako CNN otkriva, već su započeli obuku u Iranu. "Tijekom posljednjih nekoliko tjedana, ruski dužnosnici proveli su obuku u Iranu kao dio sporazuma za prijenos bespilotnih letjelica iz Irana u Rusiju", rekao je američki dužnosnik za CNN te dodao da je s obavještajnih podataka o obuci nedavno skinuta oznaka tajnosti. CNN je zatražio komentar od ruskog veleposlanstva u Washingtonu međutim, Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je prošlog mjeseca da Rusija "nema komentara o tome". Rusko izaslanstvo navodno je posjetilo zračnu luku u središnjem Iranu najmanje dvaput od lipnja kako bi ispitalo dronove koji mogu nositi oružje, izjavio je savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan.

Iran je u lipnju Rusiji počeo izlagati dronove Shahed-191 i Shahed-129, također poznate kao UAV ili bespilotne letjelice, rekli su američki dužnosnici. Obje vrste dronova sposobne su nositi precizno navođene projektile, a Sullivan je u srpnju rekao da SAD vjeruje kako Iran namjerava Rusiji prodati stotine dronova koje Rusija može koristiti u ratu u Ukrajini. Kako vjeruju u SAD-u, Rusija se bori obnoviti svoje zalihe zbog čega se obratila Iranu za pomoć. Američki dužnosnici također tvrde da zbližavanje Irana i Rusije dokazuje zbog čega SAD treba zadržati svoju prisutnost i utjecaj na Bliskom Istoku.

Kakve vojne dronove koristi Ukrajina?

Ukrajina je u međuvremenu molila SAD da osigura snažnije naoružane bespilotne letjelice poput Grey Eaglea, ali SAD ih je oklijevao osigurati iz straha da bi Rusija to mogla smatrati eskalacijom. Glavni ukrajinski vojni dron je turski Bayraktar TB2. Veličine je otprilike malog aviona, ima kamere i može biti naoružan laserski navođenim bombama. Ovi dronovi igrali su ulogu i u potonuću ruskog ratnog broda Moskva. Ukrajina je dočekala rat s flotom od "manje od 50" takvih dronova, rekao je dr. Jack Watling iz Royal United Services Instituta za BBC te istaknuo da Rusija uglavnom koristi "manji, osnovniji" Orlan-10: "Rusija je započela rat s nekoliko tisuća njih, a možda ih je ostalo nekoliko stotina." Ovi dronovi također imaju kamere i mogu nositi male bombe.

Dronovi obiju strana bili su najučinkovitiji kada su se koristili za pronalaženje neprijateljskih ciljeva i navođenje topničke vatre na njih. "Ruske snage mogu napasti neprijatelja u roku od samo tri do pet minuta nakon što dron Orlan-10 uoči metu", kaže dr. Watling. Bez njih bi izvođenje napada moglo trajati 20 do 30 minuta, dodaje. Za dronove koje koristi Ukrajina Watling kaže da su mnoge od njih uništili ruski sustavi protuzračne obrane. "Oni su veliki, relativno se sporo kreću i lete samo na srednjoj visini, pa ih je lako oboriti", kaže dr. Watling.

Dr. Marina Miron, istraživačica obrambenih studija na King's College u Londonu, kaže da su dronovi omogućili Ukrajini da rastegne svoje ograničene snage. "Ako ste u prošlosti htjeli tražiti neprijateljske položaje, morali ste poslati jedinice specijalnih snaga da to učine i mogli biste izgubiti neke trupe", kaže ona. "Sada, sve što riskirate je dron."

Tko trguje s kim?

Što se isporuke dronova zaraćenim stranama tiče, a prema informacijama Bijele Kuće, Rusija trenutno kupuje vojne dronove Shahid od Irana koje su inače koristile pobunjeničke snage Hutija u Jemenu u napadima na ciljeve u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. SAD pak isporučuje Ukrajini oko 700 vojnih dronova Switchblade "kamikaza" koji su puni eksploziva i lebde u zraku dok ne pronađu svoju metu.

Tvrtka SpaceX Elona Muska Ukrajini je dala svoj satelitski komunikacijski sustav Starlink koji stvara sigurnu vezu između komercijalnih dronova i operatera, a DJI je prestao isporučivati ​​dronove Rusiji ili Ukrajini.