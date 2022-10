Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović komentirao je danas za N1 stanje na ratištu u Ukrajini te se osvrnuo na ukrajinsku želju da se pridruži NATO savezu, za što smatra da trenutno postoji mala mogućnost.

Vidmarović kaže da je Liman vrlo važno čovrište koje su Ukrajinci oslobodili od ruske okupacije. "Rakete HIMRAS su se pokazale kao strahovito učinkovite, Rusi još uvijek strahuju. Rusi su došli do one točke kad bi rado zaustavili rat jer sve što ide dalje, shvaćamo da vodi do dodatne eksalacije, do točke gdje se mogu prijeći crvene linije i situacija postaje sve opasnija. Rusi su iscrpljeni, ovih 300.000 mobiliziranih bi trebali učvrstiti liniju obrane”, navodi analitičar.

'Game of chicken'

Vidmarović se slikovito osvrnuo na trenutno stanje na bojištu. “Dolazimo do game of chicken, dva automobila koji jure jedan prema drugom i ako niti jedan ne ustukne, dolazimo do najkatastrofalnijeg ishoda.”

Prema njegovom mišljenju, Ukrajinci nemaju nikakvog razloga prihvatiti ove referendume i aneksiju pa im preostaje da idu dalje, a Rusi ne žele ispasti gubitnici.

Ulazak Ukrajine u NATO

Što se tiče zahtjeva Ukrajine za ulazak u NATO, Vidmarović je rekao da je procedura za brzi primitak Ukrajine u savez zanimljiva, ali da su male šanse a se ratom zahvaćenu zemlju primi u NATO.

“Ne mislim da Zelenskij to vidi kao simboliku. U kontekstu kad Ukrajina ima tu pozitivnu dinamiku, mislim da on vjeruje da može to dobiti iako je to dvosjekli mač – 9 članica je podržalo, a sve ovisi o drugima i ponajprije SAD-u, a to je opet ta crvena linija. Ako se Ukrajina uključi u NATO, što je malo vjerojatno, stvarat će se pritisak”, kazao je Vidmarović i dodao da se Zapad ne želi izravno uključiti u sukob iako pomaže Ukrajinu.

