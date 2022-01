Rus koji je prije dvije godine optužen da je ubio svoga prijatelja jer mu je ovaj silovao 6-godišnju kćer ipak neće biti optužen za ubojstvo, piše The Sun.

On je bio optužen da je nožem ubio svoga 32-godišnjeg prijatelja prethodno ga natjeravši da samome sebi iskopa raku. Učinio je to u osvetničkom gnjevu nakon što mu je prijatelj pokazao snimku s mobitela na kojoj se vidjelo kako seksualno zlostavlja njegovu malodobnu kćer.

Vikala je: 'Oleg, nemoj! Želim ići kući!'

Na mučnim snimkama se, piše The Sun, čulo kako djevojčica preklinje očevog prijatelja: “Oleg, prestani, nemoj više! Želim ići kući!"

Sud je odlučio odustati od optužnice za ubojstvo i preinačiti je u optužnicu za poticanje žrtve da si sama oduzme život, a za što je propisana manja zatvorska kazna u trajanju od najviše šest godina. Otac je od početka poricao da je počinio ubojstvo i zadovoljan je odlukom suda da ga ne optuži za ubojstvo s predumišljajem. Bit će mu suđeno ove godine.

Izvori bliski slučaju kažu kako forenzički dokazi s mjesta u šumi, gdje je u iskopanoj jami pronađeno mrtvo tijelo, zaista pokazuju da otac nije taj koji je nožem usmrtio svoga prijatelja. On tvrdi da je prijatelju rekao da se sam ode prijaviti policiji ili će se suočiti s njegovim gnjevom, ali da ga nije ubio.

U selu ga slave kao heroja

Nakon što je bio optužen za ubojstvo, oca djevojčice masovno su podržali sumještani iz Pribrežnoja u regiji Samara, koji su prikupljali i novac za njegove troškove odvjetnika. Organizirali su i peticiju koju je potpisalo 2.500 ljudi tražeći da bude potpuno oslobođen optužbi. U selu ga slave kao heroja jer je, kažu, spasio njihovu djecu jednog seksualnog predatora. Sumnjaju, naime, da je ovaj zlostavljao još dvoje djece.

Supruga optuženog muškarca ispričala je kako je muža i njegovog prijatelja zatekla u svađi kada se vratila kući s posla. Muž joj je potom pokazao snimku s mobitela.

“Cijela sam se tresla. Nisam mogla vjerovati svojim očima da je to naše dijete u videu. Onda je moj muž počeo plakati. Stalno je ponavljao: 'On mi je najbolji prijatelj, vjerovao sam mu kao sebi'", kazala je za The Sun.

Silovatelj si sam zabio nož u prsa

Otac se na sudu branio tvrdeći da je prijatelja odveo u šumu i natjerao ga da iskopa grob, ali samo da bi ga uplašio. Ovaj je potom potegnuo nož i u naguravanju pao na njega. Tada je, navodno, ranjen rekao kako je shvatio da više nema smisla živjeti te si zabio nož u prsa.

Nakon što je pokopao bivšeg prijatelja, optuženi otac odnio je mobitel sa snimkom policiji, ali im nije rekao da je ovaj mrtav. Nekoliko tjedana kasnije ipak je priznao što se dogodilo i policajcima pokazao mjesto gdje je ovoga pokopao.