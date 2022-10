Nevjerojatne izjave mogle su se čuti u subotu na ruskoj nacionalnoj televiziji. Naime, nekoliko je sudionika sudjelovalo u emisiji o nedavnom ruskom napadu na elektroenergetsku infrastrukturu Ukrajine, a jedan od panelista, sociolog Aleksej Roščin, žestoko je krenuo kritizirati postupke Rusije i bombardiranje ukrajinskih elektrana.

Podsjetimo, nedavno je predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su u osam dana Rusi uništili 30 posto njihovih elektrana i pritom uzrokovali masovne nestanke struje diljem zemlje.

"Ne znam o kakvom bismo pravednom svjetskom poretku mogli govoriti kada uništavamo elektrane i infrastrukturu u Ukrajini", rekao je sociolog Aleksej Roščin u emisiji čiji je isječak na Twitteru objavila Julia Davis, kolumnistica The Daily Beasta i osnivačica Russian Media Monitora.

"Dugo te nije bilo. Sačuvao si neke stvari u svojoj duši. Odlučio si izbaciti sve iz sebe i baciti go*no na teren", odgovorio je sociologu vidno uznemireni voditelj Andrej Norkin, no to Roščina nije zaustavilo.

"Ovo je okrutnost i sadizam, rat protiv civila. Ovo je rat protiv naroda", nastavio je.

Norkin ga je ponovno prekinuo te izjavio: "Tjeraš me da objasnim sve što je rečeno u našem studiju dok te nije bilo zadnjih tri, četiri, pet godina…"

"Kao građanin sam odgovoran, ali ne odobravam bombardiranje ukrajinskih elektrana", odgovorio je Roščin.

"Pa ako ti nisi odobrio, onda svi možemo ići kući", rekao mu je voditelj te postavio pitanje: "Hajmo se pretvarati da smo poslušali ostatak vašeg manifesta, imate li nešto bitno za reći?".

"Kada radimo to što radimo, to što osjećaju prema nama potpuno je razumljivo", zaključio je Roščin.

Na sociologa se nadovezao i drugi panelist, politolog i povjesničar Aleksandr Sitin, rekao je da je Rusija "narušila teritorijalni integritet suverene nacije" kada je napala Ukrajinu.

Govoreći o tome hoće li bombardiranja natjerati Ukrajince na pregovore, dodao je: "Ove granice suverene nacije koje su povrijeđene, to nisu bile ruske granice. I to je otprilike to. Za sada nema nikakvih znakova da su spremni sklopiti dogovor s Rusijom o bilo čemu."

"Za Ukrajinu se teritorijalna oduzimanja nisu samo nemoguća, već i kao nesavjesna", rekao je Sitin pa dodao: "Ako prihvatimo teze Vladimira Vladimiroviča da smo jedan narod, u smislu da se radi o bivšim sovjetskim narodima, besmisleno je predviđati da će se Ukrajinci predati ili zahtijevati predaju od svoje vlade jer su prisiljeni kuhati slaninu na svijeći".

"To je bivši sovjetski narod. Preživjeli su opsadu Lenjingrada. Puni su mržnje. Za njih je to njihov Domovinski rat. Dakle, ni mi, ni oni ne bismo mogli biti slomljeni na ovaj način", zaključio je.

