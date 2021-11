Ono što su Rimac Automobili u Hrvatskoj, u Sjedinjenim Državama je Rivian Automotive. Američka tvrtka osnovana iste godine kad i "jednorog" (tvrtka čija je vrijednost veća od milijardu dolara op.a.) iz Svete Nedjelje, u srijedu je izašla na NASDAQ-ovoj listi po cijeni od 66,5 milijardi dolara, što je rekordna valuacija za tvrtku koja traži IPO na Wall Streetu.

Usporedbe radi, Tesla je 2010. godine izašla na burzu, ali je vrijedila svega nešto manje od dvije milijarde dolara. Sad vrijedi nešto više od 1000 milijardi dolara, odnosno 60 puta više. Već se neko vrijeme šuška kako se i Rimac Automobili spremaju za IPO. Oni to svakako mogu učiniti, jer su dosegli milijardu dolara vrijednosti i prije fuzije s Bugattijem.

No, vratimo se na Rivian. Glavno je pitanje u cijeloj priči za industriju i investitore mogu li narasti poput Tesle nakon IPO-a. U svijetu trenutno postoje samo tri start-upa vrijednija od Riviana: Stripe (95 milijardi dolara), SpaceX (100,3 milijardi dolara) i Bytedance TikTok (140 milijardi dolara).

Usporedba s Rimcem

Kako Rivian Automotive proizvodi električna vozila, Jutarnji je povukao neke paralele u usporedbi s Rimac Automobilima. Već je rečeno da su osnovani iste godine. Zanimljivo je i da je Rivian tek ove godine, nakon 12 godina razvoja, krenuo u komercijalnu isporuku vozila, što je u neku ruku učinio i Rimac. Osim toga, osnivač Riviana, Robert Scaringe, radio je u Porscheovom servisu na Floridi, a poznato je kako je Porsche glavni investitor u Rimac Automobile.

Prije nekoliko dana su počeli s isporukom električnog terenca A1T i električnog SUV-a A1C, a u rujnu su isporučili i prvi električni terenac R1T. Time je potukao sve konkurente, jer se, primjerice, Tesla Cybertruck očekuje na tržištu tek sljedeće godine.

Već znamo da Rimac stalno širi kapacitete i zapošljava velik broj ljudi, a nedavno su počeli s izgradnjom kampusa u Kerestincu. Rivian je u posljednje dvije godine sa 750 došao na 6000 zaposlenih te se proširio diljem SAD-a te Veliku Britaniju. Zanimljivo, Rimac je također zastupljen u Velikoj Britaniji.

Veliku podršku razvoju Rimac Automobila daje Porsche, a za Rivian to čine Amazon i Ford. Možda je to razlog toliko velike procjene vrijednosti. Naime, Amazon je još 2019. naručio 100.000 njihovih električnih dostavnih vozila. Do kraja 2022. bi trebali dobiti prvih 10.000 komada, a ugovor je potpisan do 2030. Ne bi im to trebao biti problem, jer imaju tvornicu kapaciteta 150.000 vozila godišnje. Osim toga, Amazon ima 22,4 posto udjela u Rivianu. Ford, pak, posjeduje 14,4 posto udjela, iako paralelno razvija vlastita električna vozila.

Razlozi za optimizam

Takvi projekti potiču nadu među investitorima da se Rivian može uspješno nositi s Teslom. Stoga u toj kompaniji rade isto što i Tesla - ubrzano grade mrežu punionica za električna vozila.

Ipak, Rivianov uzlet je strelovit. Bloomberg je početkom ove godine procijenio njihovu vrijednost na 28 milijardi dolara. U trenutku ulaska u IPO vrijednost je gotovo trostruko veća. Po toj računici, Rivian je vrijedniji od Renaulta, Nissana, Mitsubishija, Volva, Suzukija, Kije, Hyundaija, pa čak i od Ferrarija.

Od Riviana je, doduše, vrijedniji i Lucid, koji se također bavi proizvodnjom električnih automobila. Oni su na burzu izašli u srpnju kao SPAC vrijedan 24 milijarde dolara. To se dogodilo u vrijeme kada je i Mate Rimac govorio o SPAC-u kao mogućnosti širenja kompanije. Lucid je otada također utrostručio svoju vrijednosti, zahvaljujući investicijama Javnog investicijskog fonda Saudijske Arabije i BlackRocka.

Ipak, Rivian tek treba dokazati da je održiva kompanija. Njihove procjene za treći kvartal nisu dobre, jer očekuju 1,28 milijardi dolara gubitka, dok joj se prihodi kreću između nula i milijun dolara.