Predsjednica vlade i potpredsjednica Glavnog odbora Srpske narodne stranke glasovala je danas na srbijanskim izborima. Na biralište je stigla oko 9:20 sati i to sa svojom obitelji, odnosno u pratnji partnerice Milice Đurić te njihovim sinom. Brnabić je inače pripadnica LGBT zajednice te je s partnericom postala majka, a sina su dobile s pomoću izvantjelesne oplodnje. U vezi su 13 godina i njena partnerica je liječnica, prenosi Danas.hr.

Pogledajte dolazak Ane Brnabić s obitelji jutros na biralište u videu.

Rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti i Brnabić rijetko iznosi detalje privatnog života, ali jednom je za srbijanski 'AmiGshow' navela: 'Neku večer došla sam poslije svih sastanaka kući. Kako samo uvečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić 'Veseli zečići', stalno ga gledamo. Ima ta epizoda u kojoj se oni igraju i jedan mali ostalima smeta s trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom?', rekla je. Otkrila je i da joj partnerica Milica kupuje odjeću.

