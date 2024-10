Imate 1,25 milijuna dolara viška? Prodaje se rijedak primjerak popularne knjige izlizanih korica

Rijedak primjerak "Malog princa" Antoinea de Saint-Exupéryja, napisan pisaćim strojem uz opsežne rukom pisane ispravke francuskog autora, koji trgovci knjiga opisuju kao "književno blago", uskoro će biti u prodaji za 1,25 milijuna dolara.

Kandidat za najprevođeniju knjigu na svijetu izvan religijskih tekstova, novela o dječaku koji putuje od planeta do planeta stječući mudrost, objavljena je 1943. u jeku Drugog svjetskog rata.

Uvezan u izlizane, crne korice, primjerak na francuskom jeziku "Malog princa" napisan je u New Yorku tijekom autorova progonstva iz nacističke okupirane Francuske, neposredno prije nego što je otišao služiti u francuskom ratnom zrakoplovstvu u borbi protiv okupacije.

Druge dvije od tri poznate kopije koje postoje nalaze se u Francuskoj nacionalnoj knjižnici i Harry Ransom Centru u Teksasu.

Što sadrži tekst?

Tekst sadrži ono što se smatra prvim pisanim pojavljivanjem jednog od najpoznatijih redaka u knjizi: "Samo se srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo".

Trgovci rijetkim knjigama žude za izdanjima koja zadiru u srž kreativnog procesa autora, posebno u utjecajnim djelima kao što je "Mali princ", rekao je Sammy Jay, viši stručnjak za književnost u Peter Harrington Rare Books, koji prodaje knjigu.

"Ovo je jednostavno najiznimniji primjer što sam ikada vidio ili imao priliku biti uključen u to... To je vrhunac i jako me dirnulo, jer ne vidim kako ću to ikada nadmašiti", rekao je Jay, trgovac knjigama i kolekcionar već 13 godina.

Osim rukom pisanih ispravaka, tekst sadrži dvije originalne autorove skice olovkom uključujući ranu skicu za posljednju ilustraciju knjige malog princa koji se vraća kući.

Saint-Exupéry umro je 1944. kada je njegov zrakoplov nestao tijekom vojne izviđačke misije nad Sredozemljem. Knjiga će biti u prodaji u Abu Dhabi Artu od 20. do 24. studenog.

