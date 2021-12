SAD oplakuje smrt svog legendarnog specijalca koji je bio prvi zapovjednik SEAL Team Six, postrojbe koja je ubila vođu Al Qaide Osamu bin Ladena, Richarda Marcinka.

Njegov sin Matt Marcinko napisao je na Twitteru u subotu da mu je otac preminuo na Božić u 82 godini. "Prošle noći, na Božić izgubili smo heroja, umirovljenog zapovjednika mornaričke jedinice SEAL i utemeljitelja njezine jedinice f SEAL Team Six, mog oca, Richarda Marcinka", napisao je Matt Marcinko te dodao da je njegov otac bio "istinska legenda čija će ostavština trajati vječno", piše CNN.

Otac mu je bio Hrvat iz Hercegovine, majka Slovakinja

Marcinko je rođen 1940. godine u gradu Lansfordu u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Njegov otac je bio Hrvat iz Hercegovine, a majka mu je bila Slovakinja. U ranoj njegovoj dobi obitelj se preselila u New Jersey.

Marcinko je bio veteran Vijetnamskog rata i prvi zapovjednik legendarne jedinice SEAL Team Six, grupe specijalaca formirane 1980. godine koja je napoznatija po akciji iz 2011. godine kada su u Pakistanu likvidirali vođu Al Qaide Osamu bin Ladena. Marcinko je ustrojio tu jedinicu nakon neuspjele akcije spašavanja taoca u Iranu tijekom vladavine američkog predsjednika Jimmyja Cartera.

Trik kojim je zavarao SSSR

Nakon umirovljenja iz mornarice 1989. godine, Marcinko je pisao knjige, sudjelovao na javnim tribinama kao ugledni govornik, a bio je i konzultant. No, New York Times piše da je bio i kontroverzna javna ličnost jer je bio optužen za prevaru u poslu s vojskom. Marcinko je SEAL Team Six vodio od kolovoza 1980. godine do srpnja 1983. godine.

"U to vrijeme, mornarica je imala samo dva tima SEAL. Marcinko je jedinicu nazvao SEAL Team SIX (tim šest) da bi zavarao druge nacije, posebno SSSR, kako bi pomislili da SAD ima još najmanje tri jedinice SEAL za koje ne znaju", stoji na stranicama muzeja SEAL.