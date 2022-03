Popularni glumac Rene Bitorajac, za RTL Direkt je otkrio kako se tuče u kazalištu, jesu li pljuske prave ili nisu, a naučio ih je i kako se daju i kako se primaju.

"Svaka tučnjava, bilo na filmu, bilo u kazalištu, se koreografira od strane stručne osobe, kao na primjer od nekakvog trenera borilačkih vještina. Bitan je kut publike u kazalištu, ali postoje razne opcije kako zavarati publiku", objasnio je Rene Bitorajac.

O popularnom šamaru

Komentirao je i popularan šamar Willa Smitha na dodjeli Oskara.

"Žao mi je da se to dogodilo, ružno je to što smo vidjeli. To uopće nije sporno da se šamar dogodio, ali malo mi je čudno da nema VAR-a i 30 kamera i 30 kuteva. I onda odlazak koji bi trebao biti nastavak ljutnje, a kraj kada govori 'ne spominji moju ženu' je lagano za odglumiti", objasnio je Bitorajac.

