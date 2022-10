U studiju Net.hr-a putem Skypea gostovao je ukrajinski profesor Maksim Kamenjecki, koji je komentirao posljednja zbivanja oko Vladimira Putina i samog rata.

Na pitanje koliko bi rat u Ukrajini još morao potrajati, Maksim Kamenjecki kaže da sve ovisi o Putinovoj poziciji, odnosno koliko je on jak. "On je osoba koja neće reći 'pogriješio sam, povlačimo se'. To je njegova politička smrt odmah. Pitanje je koliko će on moći držati vojno zapovjedništvo i stanovnike Rusije pod utjecajem ovih ideja da moraju nastaviti", rekao je Kamenjecki.

Dodao je da ruska vojska više nije motivirana za vođenje borbi. "Oni mogu sada udarati nekim raketama po našem teritoriju, ali više nikakvih prodora s njihove strane neće biti", ističe profesor Kamenjecki.

Kamenjecki je mišljenja da će dosta brzo doći do Putinove smjene, no nakon toga sve ovisi o tome tko će ga zamijeniti i koja struja će prevladati u Rusiji. "Od toga će zavisiti dužina našeg rata. Ali to će još trajati sigurno do kraja ove godine, možda do proljeća, ljeta iduće…Tu negdje bi moglo biti nekakav kraj", smatra.

'Čudno se ponaša...'

Kamenjecki je u studiju analizirao i nedavni govor ruskog predsjednika koji je održao pred brojnim uzvanicima u Kremlju. "Gledao sam njegov govor prije nekoliko dana pred uzvanicima u Kremlju. Vidio sam da se čudno ponaša, čini mi se da ipak ima problema sa zdravljem", rekao je Kamenjecki, dodajući da Putin to i psihički dosta teško podnosi.

"Ono što nije nikada prije radio - tijekom govora je komentirao svoje riječi. Stvar koja mi je privukla pažnju bila je i reakcija ljudi koji su ga gledali, posebice onih koji su bitni za sustav. U nekim trenucima kada su svi aplaudirali, šef FSB-a bio je vrlo suzdržan. To ipak nešto znači, on je bio u prvom redu. Cijelo vrijeme imao je tmuran izraz lica", rekao je Maksim Kamenjecki pa dodao kako je mišljenja da Putin trenutno ima problema u gornjem rukovodstvu.

Inače, ruski predsjednik prije nekoliko dana proslavio je svoj 70. rođendan, a samo dan nakon rođendana uslijedio mu je hladan tuš - bombardiranje strateški važnog Krimskog mosta. Hoće li ovaj čin dodatno razjariti ruskog predsjednika, vidjet ćemo u narednim danima. Intervju s profesorom Kamenjeckim snimljen je prije važnih događanja na Krimu.

Cijeli intervju profesora Maskima Kamenjeckog pogledajte niže.