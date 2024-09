Razorni supertajfun Yugi i dalje hara punom snagom: 'Ovo godinama nisam vidjela'

Supertajfun Yagi pogodio je u subotu obalu sjevernog Vijetnama gdje je poginula jedna osoba, nakon Kine gdje su poginule tri, a na Filipinima oko dvadeset, prema novim službenim izvješćima. Razorni tajfun je u podne pogodio obalu sjevernih pokrajina Vijetnama, iščupao je tisuće stabala i odnio brodove, objavio je VNExpress.

Metalni krovovi i reklamni panoi letjeli su po gradu Haiphongu zbog jakog vjetra kojeg je tajfun donio zajedno s obilnom kišom. Prema državnim medijima, muškarac je poginuo u pokrajini Hai Duong nakon što je jak vjetar srušio stablo.

"Godinama nisam vidjela ovako jak tajfun", rekla je za AFP Tran Thi Hoa, 48-godišnjakinja koja živi u Haiphongu.

Prije nego što je stigao do kopna, tajfun je iščupao stotine stabala na otoku Co To. Snažan vjetar odnio je krovove nekoliko poslovnih zgrada, škola i domova. Prema lokalnim vlastima, ovo je najjači tajfun zabilježen na otoku u posljednjih nekoliko desetljeća.

Predsjednik vlade Vijetnama Pham Minh Chinh pozvao je lokalne vlasti da evakuiraju stanovnike iz opasnih područja. Zatvorene su četiri zračne luke na sjeveru zemlje, uključujući međunarodnu zračnu luku Noi Bai u glavnom gradu, a plovidba je zabranjena od petka.

