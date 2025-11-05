STRAVIČNE SNIMKE /

Pogledajte snagu razornog tajfuna: Deseci mrtvih i nestalih, automobili plutaju ulicama

Foto: Handout/afp/profimedia

Na otoku Mindanao, tijekom misije spašavanja, srušio se vojni helikopter, a poginulo je šest članova posade

5.11.2025.
9:32
danas.hr
Handout/afp/profimedia
Najmanje 66 osoba je poginulo, a stotine tisuća ljudi napustile su svoje domove nakon što je tajfun Kalmaegi poharao središnji dio Filipina. Na otoku Cebu pronađeno je 49 žrtava, a 26 osoba je nestalo, nakon što je tajfun poplavio gradove, priopćio je dužnosnik civilne zaštite, piše BBC.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju ljudi koji spas traže krovovima kuća, dok automobili i kontejneri plutaju ulicama.

Na otoku Mindanao, tijekom misije spašavanja, srušio se vojni helikopter, a poginulo je šest članova posade.

Tajfun, lokalno nazvan Tino, oslabio je nakon što je u utorak stigao na kopno, ali vjetar i dalje puše jačinom do 130 km/h. Tino bi se u srijedu trebao premjestiti prema Južnokineskom moru.

Pogledajte snagu razornog tajfuna: Deseci mrtvih i nestalih, automobili plutaju ulicama
Foto: Jam Sta Rosa/afp/profimedia

Spasioci čekaju da se vrijeme popravi kako bi mogli dostaviti pomoć. "Problem su ruševine i vozila na cestama – ima puno toga za raščistiti", rekao je predstavnik civilne zaštite Rafaelito Alejandro.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravične snimke: Zbog tajfuna uništeno 220 zgrada, vozila na cestama izgledaju kao iz apokalipse

TajfunFilipiniSpašavanje
STRAVIČNE SNIMKE /
Pogledajte snagu razornog tajfuna: Deseci mrtvih i nestalih, automobili plutaju ulicama