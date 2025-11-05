Pogledajte snagu razornog tajfuna: Deseci mrtvih i nestalih, automobili plutaju ulicama
Na otoku Mindanao, tijekom misije spašavanja, srušio se vojni helikopter, a poginulo je šest članova posade
Najmanje 66 osoba je poginulo, a stotine tisuća ljudi napustile su svoje domove nakon što je tajfun Kalmaegi poharao središnji dio Filipina. Na otoku Cebu pronađeno je 49 žrtava, a 26 osoba je nestalo, nakon što je tajfun poplavio gradove, priopćio je dužnosnik civilne zaštite, piše BBC.
Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju ljudi koji spas traže krovovima kuća, dok automobili i kontejneri plutaju ulicama.
Na otoku Mindanao, tijekom misije spašavanja, srušio se vojni helikopter, a poginulo je šest članova posade.
Tajfun, lokalno nazvan Tino, oslabio je nakon što je u utorak stigao na kopno, ali vjetar i dalje puše jačinom do 130 km/h. Tino bi se u srijedu trebao premjestiti prema Južnokineskom moru.
Spasioci čekaju da se vrijeme popravi kako bi mogli dostaviti pomoć. "Problem su ruševine i vozila na cestama – ima puno toga za raščistiti", rekao je predstavnik civilne zaštite Rafaelito Alejandro.
POGLEDAJTE VIDEO: Stravične snimke: Zbog tajfuna uništeno 220 zgrada, vozila na cestama izgledaju kao iz apokalipse