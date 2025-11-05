Pogledajte snagu razornog tajfuna: Deseci mrtvih i nestalih, automobili plutaju ulicama

Najmanje 66 osoba je poginulo, a stotine tisuća ljudi napustile su svoje domove nakon što je tajfun Kalmaegi poharao središnji dio Filipina. Na otoku Cebu pronađeno je 49 žrtava, a 26 osoba je nestalo, nakon što je tajfun poplavio gradove, priopćio je dužnosnik civilne zaštite, piše BBC.

This is the aftermath in Talisay City, Cebu, Philippines — the city looks almost completely washed away.



At least 26 people have been killed, with estimated winds reaching 130 kph and gusts of up to 180 kph as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) tore through the region. pic.twitter.com/UBs1Rk57fw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju ljudi koji spas traže krovovima kuća, dok automobili i kontejneri plutaju ulicama.

Look at the severe flooding this morning — people can be seen sitting on rooftops as floodwaters have risen to roof level following Typhoon Tino (Kalmaegi) in Liloan, Cebu, Philippines. 😢 pic.twitter.com/inHgjj96t9 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

Na otoku Mindanao, tijekom misije spašavanja, srušio se vojni helikopter, a poginulo je šest članova posade.

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).



Homes gone. Streets underwater. Families displaced.



This. Is. Not. Normal.



Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding



What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Tajfun, lokalno nazvan Tino, oslabio je nakon što je u utorak stigao na kopno, ali vjetar i dalje puše jačinom do 130 km/h. Tino bi se u srijedu trebao premjestiti prema Južnokineskom moru.

Foto: Jam Sta Rosa/afp/profimedia

Spasioci čekaju da se vrijeme popravi kako bi mogli dostaviti pomoć. "Problem su ruševine i vozila na cestama – ima puno toga za raščistiti", rekao je predstavnik civilne zaštite Rafaelito Alejandro.

