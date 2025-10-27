Razoran monstrum nosi sve pred sobom: 'Mnogi neće preživjeti...'

Gotovo 900 skloništa otvoreno je diljem Jamajke kako bi se stanovnici mogli skloniti dok prolazi uragan Melissa, donoseći količinu oborina kakvu nikada nisu vidjeli, piše SkyNews.

Meteorolozi upozoravaju da se uragan koji je pogodio Jamajku i Kubu pojačao i mogao bi doseći petu kategoriju, najvišu, kada stigne do kopna večeras ili rano u utorak.

Foto: Afp/afp/profimedia

Očekuje se da će to donijeti katastrofalne poplave, klizišta i olujne udare u regiju, priopćio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

Mnogi neće ovo preživjeti

Vlasti su pozvale stanovnike da se evakuiraju u jedno od 900 skloništa postavljenih diljem otoka. Premijer Andrew Holness izdao je obvezne naredbe za evakuaciju Port Royala u glavnom gradu Kingstonu i šest drugih područja.

Oluja Melissa trenutačno ima maksimalnu brzinu vjetrova do 220 km/h i očekuje se da će se pojačati kako se bude kretala prema Jamajci.

Desmond McKenzie, ministar lokalne samouprave, rekao je: "Mnoge od ovih zajednica neće preživjeti ove poplave. Kingston je nizak, izuzetno nizak... Nijedna zajednica u Kingstonu nije imuna na poplave."

Obje međunarodne zračne luke su zatvorene. Oluja je već je ubila najmanje tri osobe na Haitiju i četiri u Dominikanskoj Republici, gdje se još jedna osoba vodi kao nestala.

