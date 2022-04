Gordan Akrap s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba i financijski analitičar Neven Vidaković gostovali su u HRT-ovoj emisiji "U mreži Prvog" gdje su komentirali posljednja događanja u Ukrajini, ali i sankcije nametnute Rusiji od strane Zapada.

Rusija je nakon gotovo 2 mjeseca ratovanja započela napad na istočnu regiju, ali nastavila je bombardiranje i drugih dijelova Ukrajine. Na pitanje ulazi li rat u ozbiljniju fazu, Akrap je rekao da je ovo druga faza rata, te da je bilo očekivano da će doći do toga jer prve ruske aktivnosti nisu uspjele.

"Rusija je promijenila strategiju i krenula u snažno prikupljanje snažnih i brojnih formacija kako bi nastavila s onim aktivnostima i strategijom koja je obilježila nastupanje Crvene armije u II. svjetskom ratu i aktivnosti ruskih oružanih snaga u Čečeniji i u Siriji. Očekuje se snažna uporaba topništva, raketnih sustava uz masovnu upotrebu pješaštva", rekao je.

Objašnjava da će se ukrajinske snage na to i pripremiti jer se vidi da pomoć u obrani koja se dostavlja Ukrajini ukazuje na to da će ovo biti nova faza rata.

Rusi će morati razmisliti

Teško je procijeniti je li Rusija sada pripremljenija nego kada je započela napad na Ukrajini. Oni nastavljaju, dodaje, sa strategijom uništavanja i nanošenja štete. "Ruske snage će morati razmisliti što i kako i u kojem pravcu se razvijati", rekao je.

Akrap je govorio o važnosti obavještajnih zajednica u svakom ratu, rekao je da njihova procjena može bitno utjecati na vođenje rata. Osvrnuo se na potapanje krstarice Moskva, kaže da su ju ukrajinske snage vjerojatno pratile duže vrijeme i dozvolili su Rusima da se opuste, a kada nisu dovoljno pazili na zaštitu, potopili su ju.

Vidaković je govorio o ruskom financiranju rata, kaže da je njima zabranjen pristup određenim kanalima financijama i ne mogu odraditi plaćanja. "Nije da Rusija ne može ispuniti plaćanja, nego im je zabranjeno da izvrše plaćanja prema onima kojima duguju", rekao je.

Propaganda o bankrotu

Da bi sankcije funkcionirale, naglasio je, cijeli svijet mora biti protiv njih, a ništa ih ne zadržava, što se tiče financiranja rata. "Ako govorimo o velikim banka, a one su ili prodale dug ili su ga prebacile u svoje globalne podružnice koje mogu primiti uplatu", rekao je.

Objašnjava kako nije problem u tome što Rusi ne žele platiti, već im je to onemogućeno. "Velika priča o bankrotu nije ništa drugo nego propaganda da se pokaže kako sankcije protiv Rusije funkcioniranju", rekao je.

Vidaković kaže da to nije tako da dužnik ne može platiti. Rusija ima previše novca, oni mogu reći "mi to više nećemo plaćati", ali sposobnost plaćanja nije upitna, a željelo se postići da to postane upitno, da Rusija ostane bez novca, no do toga ne može doći ako im izvoz nafte, plina i drugih metala ne prestane, a do toga ne može doći.

Akrap je rekao da ekonomske sankcije nisu one koje stupaju na snagu odmah jer će one dugoročno nanijeti štete ruskom gospodarstvu.

Nema pune slike

Vidaković je govorio o ruskim gubicima, kaže da bi se stvarno vidio utjecaj rata na njihovu ekonomiju, trebamo podatke o BDP-u za drugi kvartal, a sljedećih 3-6 mjeseci nećemo imati punu sliku kako bi znali što se događa s njihovom ekonomijom.

"Inflacija im je jako puno skočila, oko 8% u jednom mjesecu, ali ne znamo je li to kratkoročno", dodao je.

Što se tiče uloge ukrajinske obavještajne zajednice, Akrap kaže da su oni snažno organizirani, postali su bitan čimbeniku cijelom procesu borbe protiv agresije.

"Jasno je vidljivo da je ukrajinska obavještajna zajednica znatno snažnije i bolje nosi s brojnim izazovima, nego što se nosi ruska obavještajna zajednica, a to je vidljivo i na bojnom polju", rekao je.

Akrap je rekao da će ovaj rat biti zapamćen po nekoliko situacija i događaja koji nadilaze sam rat i pokazuju promjenu odrađenih paradigmi. Američka obavještajna zajednica je, objašnjava, objavila izvješća oko toga što se očekuje i kada se može očekivati agresija na Ukrajinu, što je nezapamćeno. S druge strane, razne obavještajne zajednice na taj način obavještavaju svoju javnost što se stvarno događa.

Rat uništava i financijsko tržište

Na pitanje kako rat u Ukrajini djeluje na financijsko tržište, Vidmarović je rekao "jako loše". "Ako pogledate rusku burzu, on je kolapsirala, pala je za 50 %, burza je zatvorena i još uvijek je u minusu 50%. Na drugoj strani, rat ima veliki učinak, no treba gledati što se događa na pojedinim tržištima", rekao je.

Objašnjava da kada je krenuo rat, pala je američka burza i sada se vratila nazad. Europske burze su jako pale, neke su kasnije odskočile više, neke manje. Zabrinjavajuće je što se ubrzao proces rasprodaje duga.

"Kada imate veliki pad obveznica u kratkom roku, to govori da svi koji sudjeluju na tržištu ne žele više financirati državu i njihove banke ne podržavaju državu na način na koji bi trebale jer je inflacija prevelika", rekao je.

Putin je jučer rekao da je Zapad zabio autogol uvođenjem sankcija Rusiji, Vidmarović kaže da negativni trendovi postoje već mjesecima, sankcije su samo povećale negativne trendove i tu je Putin bio u pravu. "Sve sankcije koje su donesene su donesene bez ikakve analitičke podloge. Ako se Rusiji nametnu sankcije, treba imati ogromnu logističku pripremu kako prebroditi te sankcije. Europa to nije napravila i sada se mora platiti cijena", rekao je.

'Svaki rat završi'

Na pitanje do kada Ukrajina može očekivati da će joj Zapad slati oružje, Akrap kaže da može očekivati dok god se ne steknu uvjeti da Rusija stane s agresijom i ne dođe do pregovora koji bi trebali završiti rat mirnim putem. "Svaki rat završava mirnim putem, tako će i ovaj, jedino je pitanje kada će se to dogoditi", dodaje.

"Ukrajina ne dobiva samo oružje iz SAD-a, nego iz gotovo svih zemalja članica NATO saveza i EU-a. Ukrajinska strana dobro opremila i naoružala", rekao je.

Putin je jučer priznao rast inflacije, ali i Vladi je dao nalog za povećanjem mirovina, socijalnih davanja i plaća državnim službenicima. Vidmarović je rekao da kada se radi o ovako velikoj operaciji, treba gledati sve segmente ekonomije. Ovo što je Putin napravio je napravio da zadrži realnu potrošnu, a Rusija ima prostora za državnu potrošnju.

