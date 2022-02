Rat u Ukrajini šokirao je jutros cijeli svijet. Dok je Europa još čvrsto spavala, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je invaziju na susjednu zemlju i Ukrajinci su se probudili uz zvukove sirena i eksplozija.

Rusi tvrde da ciljaju vojnu infrastrukturu, protuzračnu obranu i zračne snage visoko preciznim oružjem i dacne napadaju ukrajinske gradove. No vrlo brzo su se pojavile informacije i o prvim ljudskim žrtvama.

Nije se dugo čekala reakcija međunarodne zajednice, ali je veliko pitanje koliko će ta reakcija biti učinkovita. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da će Sjedinjene Države i njezini saveznici "ujedinjeno i odlučno odgovoriti na neisprovocirani i neopravdani napad ruskih vojnih snaga" na Ukrajinu,

Europska unija je također poslala sličnu poruku osude. Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel najoštrije su u četvrtak osudili rusku vojnu agresiju na Ukrajinu te najavili nove sankcije protiv Ruske Federacije. “Najoštrije moguće osuđujemo rusku vojnu agresiju bez presedana na Ukrajinu. Neisprovociranim i neopravdanim vojnim akcijama Rusija grubo krši međunarodno pravo i potkopava europsku i globalnu sigurnost i stabilnost”, kaže se u zajedničkoj izjavi von der Leyen i Michela.

'Rusija protiv svih'

Potpuno je jasno da se mijenja sigurnosni poredak u Europi, ali ne na onu klasičnu blokovsku podjelu kakva je bila u drugoj polovici prošlog stoljeća, objašnjava nam bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

"Ovo više djeluje na podjelu Rusija protiv svih. Razlog je taj što na svojoj strani nemaju saveznika, osim satelita poput Bjelorusije. To najbolje vidimo na primjeru Kine koja je sada puno opreznija u svojim izjavama. Za vrijeme trajanja olimpijskih igara trajala je harmonija u odnosnima Rusije i Kine, no sada je to gotovo", kaže nam Pusić.

Dodajmo da je Kina danas odbila rusku vojnu ofanzivu u Ukrajini nazvati invazijom. Pod pritiskom novinara da se izjasni o situaciji u Ukrajini, pomoćnica ministra vanjskih poslova Kine Hua Chunying rekla je da ne bi žurila sa zaključkom.

Zastrašujuć govor

"Putin je uspio sada u onome što nije uspio niti NATO niti EU svih ovih godina, a to je okrenuti sve protiv sebe. Međunarodna zajednica je ujedinjena u svojoj osudi ovog napada", dodaje Pusić.

Smatra i da su postojale indicije da Putin krenuti u invaziju, a da se to najbolje vidjelo u njegovom govoru prije dva dana kada je derogirao ukrajinsku naciju. "Ukrajinci su oduvijek sebe zvali Rusima i pravoslavcima. Modernu Ukrajinu u potpunosti je stvorila Rusija ili, točnije, boljševička, komunistička Rusija. Ukrajinske vlasti gradile su svoju državnost na negaciji svega što nas je spajalo. Ukrajina nikad nije imala stabilnu tradiciju istinske državnosti", rekao je Putin u utorak.

"Taj je govor bio jako značajan. To je bila čista dehumanizacija Ukrajine i Ukrajinaca. Radi se o udžbeničkom primjeru najave rata, kada se prije napada žrtva prvo dehumanizira. I to je bilo vrlo opasno, a sada se pokazalo s razlogom", tvrdi Pusić.

Bivša ministrica vanjskih poslova Putina opisuje kao neuspješnog lidera. "On se sam isključio iz međunarodne zajednice i time se pokazao kao neuspješan vođa. Odlaskom Borisa Jeljcina on je imao za zadatak donijeti Rusiji ekonomsko jačanje i liberalizaciju, a sada vidimo da od liberalizacije nema ni "L". Riječ je o čistoj autokraciji, a uvijek govorim da autokracijama jednostavno nikada nema spasa", govori Pusić.

"Riječ je o klasičnom mentalnom poremećaju kulta ličnosti", dodala je.

Tračak nade

No iako je međunarodna zajednica gotovo suglasna, hrvatsko susjedstvo to nije. U Bosni i Hercegovini su hrvatski i bošnjački članovi Predsjedništva BiH. Željko Komšić i Šefik Džaferović osudili rusku invaziju na Ukrajinu, dok je srpski član Predsjedništva, Milorad Dodik, ostao suzdržan, jednako kao i sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Više sam puna u posljednje vrijeme naglašavala da je Hrvatska članica EU i NATO-a i hvala Bogu da je tako jer se sada i regija našla u opasnosti. Moj je stav uvijek bio da se s Rusima treba razgovarati, ali sada to nije moguće. Moramo sami rješavati taj problem jer Rusija ima svoj utjecaj na regiju, ponajviše kroz Dodika, ne toliko i Vučića, ali postoje mnogi oko njega gdje postoji to sjeme. Zvuči paradoksalno, ali Vučić je sada poput brane od većeg ruskog utjecaja", rekla je Pusić dodajući kako je dobra stvar i da je Crna Gora članica NATO-a.

Kako smo naveli, Zapad je najavio sankcije Rusima, ali Pusić tvrdi kako one "neće spriječiti rat". "Sankcije su vrsta kazne, ali one ne mogu spriječiti rat. To je potez koji ima rezultat na dulji rok", govori nam.

Ipak, naglašava kako postoji način, a to je da se rusko društvo okrene protiv Putina. "Na društvenim mrežama se već pojavio #NotInMyName (prijevod: ne u moje ime) i Putin nema onu podršku kakvu je imao kao kod aneksije Krima. I bilo bi dobro da se to dogodi čim prije jer će cijenu na kraju platiti narod, jer na kraju uvijek plati narod", zaključila je Pusić.