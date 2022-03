Anđelko Milardović, politički analitičar, komentirao je za N1 govor ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je prozapadno orijentirane Ruse nazvao “izdajnicima” koje je spreman prožvakati i ispljunuti.

"To je diskurs totalitarnog, diktatorskog političkog govora. Iz toga se pokušava pokazati da se Rusija brani, kao da je Ukrajina krenula na Rusiju, a ne obratno. Na taj način se svjesno miješaju uzrok i posljedica", kazao je Milardović. On smatra da u medijima nije zastupljen vid promišljanja oko idejnih razloga sukoba.

"U toj doktrini euroazijanizmu se otvoreno govori o sukobu zapada i istoka. Pozadina te priče je teza da su propale velike ideologije, nacionalsocijalizam, staljinizam, ali da Rusija ne može prihvatiti ni liberalnu demokraciju. U ovom obraćanju se vidi snažan antizapadni stav. Kako je Rusija između Europe i Azije, ona se mora pozicionirati tako da do izražaja dođu ruske vrijednosti”, objašnjava Milardović dodajući da je u pozadini svega identitetski problem Rusije, podijeljenosti na ‘zapadnjake i narodnjake’.

"Ne može netko ulaziti u tuđu kuću i u formi nasilnika mijenjati nečiji identitet. Radi se o ideji dekonstrukcije ukrajinske nacije i identiteta. Narativ je bio metapolitički da bi se u drugoj fazi nametnula rusifikacija i postavio marionetski režim", rekao je.

O izjavama ruskog veleposlanika da se BiH može odlučiti za NATO, ali da Rusija ima pravo na reakciju, Milardović kaže da je to “izravna prijetnja”. "On bi trebao dobiti odstup. Ne može kao ruski diplomat tako govoriti", rekao je Milardović.

Fascinacija Putinom

Milardović kaže kako fascinacija Putinom proizlazi iz slike moćne i jake osobe.

"To je fasciniranost idejom moći. Ali ona je štetna ako takva osoba dovodi u pitanje vlastitu zemlju, proizvodi siromaštvo… On ima cezaristička obilježja, diktatorska, obogatio se na račun ruskog društva, građana. Jedan dio ljudi priželjkuje da bude kao on, to je jedan psihološki moment koji se temelji na fascinacijom moći", objašnjava Milardović.

Na pitanje koji su razlozi Kine da se ne svrstava otvoreno uz Rusiju, Milardović kaže da Kinezi jednostavno funkcioniraju drugačije i da u njihovom mentalitetu nije da se tako lako svrstaju.

“Europa, SAD i Kina bi trebali zaustaviti Putina, svako na svoj način. Ne oružjem, nego sankcijama”, zaključuje.