237. je dan rata u Ukrajini

U padu vojnog zrakoplova na zgradu u Rusiji poginulo 13 ljudi

Velika razmjena zarobljenika

Ruske snage raketirale Sumi

EU daje još 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini

TIJEK DOGAĐANJA:

Odjekuju eksplozije u Kijevu

8.39 - U Kijevu i jutros odjekuju eksplozije, objavio je na Telegramu gradonačelnik Vitalij Kličko. Kličko tvrdi da je meta napada bio "objekt kritične infrastrukture" u četvrti Desnianskij. Ukrajinske vlasti navode da se radilo o tri udara na elektro-energetsko postrojenje, prenosi AFP.

Na snimkama se vidi kako se crni dim uzdiže iznad ukrajinske prijestolnice nakon niza udara koji su pogodili sjeverne dijelove grada.

"Kremlj zaista vjeruje da će nas nedostatak svjetla i topline natjerati da zaboravimo na masakr u Buči, na bombardiranje Harkiva, Mariupolja, Nikolajeva, Vinice, Žitomira, Kramatorska, Kremenčuga, Nikopolja, Odese, Bile Cerkve, Lavova, Irpina, Kijevu i drugih gradova Ukrajine", napisao je jedan korisnik Twittera.

Novi ruski udari u Ukrajini

8.22 - Ruski zračni udari u gradu Dnjepru na energetsku infrastrukturu jutros su izazvali "ozbiljnu štetu", objavio je na Telegramu Kirilo Timošenko, zamjenik šefa ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Čelnik vojske administracije Harkivske regije jutros je objavio da je Rusija pokrenula nove udare na grad Harkiv i okolna mjesta. Stanovnicima je poručio da ostanu u skloništima. "Pažnja, stanovnicima Harkiva i regije: Ruski okupatori napadaju. Ostanite u skloništima", objavio je na Telegramu.

Čelnik vojne administracije Krivi Riha, Oleksandr Vikul, na Telegramu je objavio da gradom jutros odjekuju eksplozije. "Oko 6:30 ujutro okupacijsko-terorističke snage napale su sjeverni dio Krivi Riha. Mogući su novi napadi, ostanite u skloništima tijekom zračne uzbune", objavio je. Krivi Rih je rodni grad ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

U udaru ruskog bombardera u zgradu broj žrtava popeo se na 13

8.02 - Spasioci su izvukli tijela 13 ljudi, od njih troje djece, u deveterokatnici u ruskome gradu Jejsku u koju je udario bombarder Su-34 u ponedjeljak, rekao je viši dužnosnik za Interfax.

Pomoćnik ministra za zdravstvenu skrb Aleksej Kuznjecov rekao je da je 19 ljudi ozlijeđeno pri udaru zrakoplova kad je dio zgrade zahvatio plamen.

Piloti su se katapultirali nakon što je vatra zahvatila motor. Jejs je odvojen od ruskog okupiranog teritorija u južnoj Ukrajini uskim pojasom Azovskog mora. Vojni informativni kanal Zvezda objavio je video u kojemu se očito vidi eksplozija na Suhoju Su-34, supersoničnom bombarderu srednjeg dometa, kad se zabio u zgradu.

Snimka s mjesta događaja pokazuje velike dijelove deveterokatnice u plamenu nakon pada aviona. Lokalne vlasti kasnije su rekle da je plamen ugašen.

Regionalni guverner Krasnodara Veniamin Kondratjov opovrgnuo je izvješća lokalnih medija da je zrakoplov nosio streljivo. "Da je to bilo tako, ostala bi samo polovica zgrade", prenijela je RIA njegove riječi. Evakuirano je oko 250 ljudi, među njima 40 djece, rekle su vlasti.

RIA je objavila da se nesreća dogodila tijekom trenažnog leta s vojnog aerodroma. Agencija je citirala ministarstvo obrane koje je reklo da su piloti prijavili da se motor zapalio pri polijetanju, a da se gorivo u avionu zapalilo kada je udario u zgradu.

Ruski državni istražni odbor, koji se bavi teškim zločinima, priopćio je da je otvorio istragu te da je poslao istražitelje na mjesto događaja.

Kremlj je rekao da je predsjednik Vladimir Putin naredio da se žrtvama pruži sva potrebna pomoć. Također je naredio ministru zdravstva da odleti u regiju.

Incident se dogodio gotovo osam mjeseci nakon što je Rusija poslala svoje snage u Ukrajinu.

Blinken: 'Napadi iranskim dronovima znak su povećanog ruskog očaja'

7.32 - Američki državni tajnik Anthony Blinken kazao je da je rat u Ukrajini doveo "posthladnoratovski svijet do kraja". Blinken je ustvrdio kako će tehnologija od sada definirati natjecanje između svjetskih sila. "Nalazimo se na prekretnici. Svijet nakon Hladnog rata došao je svojem kraju i u tijeku je intenzivno natjecanje u oblikovanju onoga što slijedi. A u središtu tog natjecanja je - tehnologija. Tehnologija će na mnogo načina preurediti naša gospodarstva. Reformirat će naše vojske. To će preoblikovati živote ljudi diljem planeta. I stoga je izvor nacionalne snage", naveo je američki dužnosnik. Upitan o ruskoj upotrebi iranskih bespilotnih letjelica, rekao je da je to "znak povećanog očaja". "Vidimo te dronove, kao što ste rekli. Što oni rade? Napadaju civile. Napadaju kritičnu infrastrukturu poput elektrana, bolnica, stvari koje su ljudima potrebne u svakodnevnom životu, a to nisu vojne mete. I to je znak povećanog očaja od strane Rusije, ali to je i znak razine na koju će se oni spustiti i koju smo više puta vidjeli kad se radi o gađanju civila i civilne infrastrukture. Želimo biti sigurni da činimo sve što je moguće kako bismo pomogli Ukrajincima da se obrane od ove agresije, čak i dok potiskuju Ruse s teritorija koje je Rusija zauzela", naveo je Blinken.

Eksplozije u rodnom gradu Zelenskog

7.30 - Šef vojne uprave Krivij Rih Oleksandr Vilkul objavio na Telegramu da je došlo do eksplozije u rodnom gradu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u utorak ujutro. "Ujutro oko 06:30 (po lokalnom vremenu) okupacijsko-terorističke snage izvršile su udar na sjeverni dio Krivoja. Što se tiče posljedica eksplozija, neću još komentirati situaciju. Tjeskoba se nastavlja. Mogući su novi napadi, budite u skloništima tijekom zračne uzbune".

Zelenskij nakon velike razmjene pozvao na uzimanje što više zarobljenika

7.17 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je u ponedjeljak navečer svoje snage da uzmu više zarobljenika, rekavši da će to olakšati oslobađanje vojnika koje Rusija drži u zatočeništvu. Zelenskij je to rekao nekoliko sati nakon što su dvije strane izvršile jednu od najvećih razmjena zatvorenika dosad, razmijenivši ukupno 218 zatvorenika, uključujući 108 Ukrajinki.

"Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom uspjehu, a također zahvaljujem svima koji popunjavaju naš fond za razmjenu, koji osiguravaju hvatanje neprijatelja", rekao je u večernjem obraćanju.

U Rusiji vojni zrakoplov udario u zgradu, 13 poginulih

7.10 - Najmanje 13 ljudi je poginulo u padu aviona na stambenu zgradu u ruskom gradu Jejsku, objavili su iz ruskog ministarstva hitnih slučajeva. Među poginulima je i troje djece. Iz goruće zgrade spašeno je 68 ljudi, a 19 ih je ozlijeđeno. Ruski borbeni zrakoplov udario je u zgradu ubrzo nakon polijetanja. Jejsk, grad na samom jugu Rusije, odvojen je od okupiranog teritorija u južnoj Ukrajini uskim pojasom Azovskog mora.

Vojni informativni kanal Zvezda objavio je video koji pokazuje eksplozije u nadzvučnom lovcu-bombarderu srednjeg dometa Suhoj Su-34 dok je padao prema zgradi. Ruske agencije javile su da su se piloti katapultirali. Snimke s lica mjesta pokazuju velike dijelove deveterokatnice u plamenu nakon udara zrakoplova. Lokalne vlasti su kasnije objavile da je požar ugašen.

Guverner regije Krasnodar Veniamin Kondratjev demantirao je lokalna izvješća da je zrakoplov bio napunjen streljivom.

"Da je to bio slučaj, onda bi samo pola zgrade bilo ovdje", rekao je novinarima, navodi agencija RIA.

Oko 250 ljudi je evakuirano, uključujući 40 djece, objavile su vlasti.

Agencija RIA je objavila da se nesreća dogodila tijekom trenažnog leta s vojnog aerodroma. Pozvala se na ministarstvo obrane koje je navelo da su piloti prijavili da se motor zapalio pri polijetanju, a da se gorivo u avionu zapalilo kada je udario u zgradu. Državni istražni odbor, koji se bavi teškim zločinima, priopćio je da je otvorio kazneni slučaj i poslao istražitelje na mjesto događaja. Kremlj je rekao da je predsjednik Vladimir Putin naredio da se žrtvama pruži sva potrebna pomoć. Također je naredio ministru zdravstva da odleti u regiju.

Pet poginulih u ruskom raketiranju Sumija

7.05 - Pet osoba je poginulo, a 14 je ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na oblast Sumi, objavio je guverner Dmitro Živickij. Rusija je ispalila više od 300 raketa na Sumi.

EU: 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini

7.00 - EU je u ponedjeljak donijela odluku o pokretanju misije osposobljavanja 15.000 ukrajinskih vojnika, odobrila dodatnih 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini, te zaprijetila Iranu uvođenjem sankcije ako se utvrdi da Rusi koriste njihove dronove za napad na Kijev. Program osposobljavanja 15 tisuća ukrajinskih vojnika započet će sredinom sljedećeg mjeseca, na teritoriju EU-a.

Odluku su donijeli ministri vanjskih poslova država članica na sastanku u Luxembourgu. Donesena je bez suglasnosti Mađarske, odnosno mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sziijarto nije za to glasao nego je izišao iz dvorane dok se glasalo. S druge strane, Sziijarto je glasao za paket od 500 milijuna nove vojne pomoći Ukrajini.