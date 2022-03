Objavljena je karta s vojnim napadima u Ukrajini od 3. ožujka (stanje u 18:00). Ruske vojne snage pojačale su pritisak na grad Mariupolj, lučki grad na istoku Ukrajine, koji bi, ako dođe u ruske ruke, omogućio napredak u stvaranju pojasa koji povezuje Donbas s poluotokom Krim.

Maps with military attacks in Ukraine as of March 3 (status at 18:00). Russian military forces have increased pressure on the city of Mariupol, a port city in eastern Ukraine, which, if brought into Russian hands, would allow progress to be made in creating a belt connecting the Donbas with the Crimean peninsula.

Ruske vojne snage zauzele su nuklearnu elektranu u Zaporižju na jugoistoku Ukrajine, objavile su lokalne vlasti u petak. "Operativno osoblje prati stanje energetskih jedinica", navodi se na društvenim mrežama.

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

Udarac koji nagoviješta pravi cilj

Ukrajina je priopćila da su ruske snage izvršile napad u ranim jutarnjim satima u petak, zapalivši obližnju peterokatnicu koja služi za obuku a koja je ugašena u petak ujutro.

Sve analize napada pokazuju da je Rusija katastrofalno podbacila prvih dana invazije, a svojevrsno priznanje je i rusko pregrupiranje, kao i korištenje sve težeg naoružanja.

No zazimanje Hersona, kasnije Enerhodara, grada pored kojeg je NE Zaporžje, pokazuje koji bi bio glavni cilj ruskih snaga.

Kijev politički, ne nužno i vojni cilj

Zauzimanje Kijeva je svakako politički i propagandni cilj, ozbirom na to da koju god marionetu Putin želi instalirati na čelo Ukrajine mora biti proglašena na Majdanu, trgu na kojem je i počela narančasta revolucija, a dokle god Rusi ne drže glavni grad ne mogu govoriti o pobjedi. To za sobom povlači i jezivu vojnu logiku - Kijev Rusi ne moraju osvajati krvavim uličnim borbama, nego ga opkoliti, izgladnjivati i čekati da se preda.

Sudbina Ukrajine na rijeci

No u sudbini Ukrajine odlučuje se na jugu. Napredujući s anektiranog Krima, ruske snage spojile su se pobunjenicima iz Donbasa.

Pogled na kartu budi nadu u ukrajinski otpor jer Rusi još nisu zauzeli čak ni čitave administrativne regije Doneck i Luhansk, niti Harkiv koji je pod žestokim napadima, ali strateški, najvažnija su napredovanja Rusa uz Dnjepar.

Izvor: Profimedia Izvor: Profimedia

Odsjecanje glavnine snaga

Nakon Hersona, zazeli su i Enerhodar, na istoku su odsjekli Ukrajinu od mora, a napreduju i na zapad prema Odesi. Time okupatorske snage prijete s dva smrtna udarca ukrajinskoj obrani. Prekidanjem Dnjepra uništavaju svu mogućnost opskrbe ukrajinskih snaga, a prijete i okruženjem najvećeg dijela ukrajinskih snaga koje su još i prije invazije raspoređene na istoku, uz pobunjene oblasti.

Ipak, koliko je uza svu nadmoć u broju vojnika i opremi Rusija već sada pretrpjela težak poraz najbolje pokazuje prošla invazija na ovom prostoru - nakon početka invazije na SSSR, nacisti su u prvih pet dana napredovali 300 kilometara.