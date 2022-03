Britanski premijer Boris Johnson kazao je da je ruska invazija na Ukrajinu gora nego što je očekivao da će biti. Dodao je i kako je ruski predsjednik Vladimir Putin podcijenio "strastvenu želju" ukrajinskog naroda da brani svoju državu.

U obraćanju je rekao i kako je Putin podcijenio "jedinstvo i odlučnost" Zapada te dodao da će se nastaviti "ekonomski pritisak" na Rusiju preko sankcija.

'Putin mora pasti'

"Ujedinjeno Kraljevstvo je spremno još ih intenzivirati i držati koliko god je potrebno. Jasno je da je Putin spreman koristiti barbarske taktike protiv nevinih civila i bombardirati stambene četvrti, gađati ih projektilima i ubijati djecu", kazao je Johnson.

Naglasio je i kako su "vodstvo i snaga" ukrajinskoga predsjednika Volodimira Zelenskoga inspirirali svijet.

"Uvjeren sam, apsolutno sam uvjeren, više nego ikada, da će nakon ovoga groznoga sukoba Putin pasti. Vjerujem da Putin mora pasti, a da ćemo mi uspjeti u zaštiti samostalne i demokratske Ukrajine", rekao je Johnson.

Na konstataciju ukrajinske novinarke kako ljudi umiru i kao bi trebalo uvesti zonu zabrane leta iznad Ukrajine. Kazala je kako kažu da to znači treći svjetski rat, ali što je alternativa - gledati? "NATO se boji Trećeg svjetskog rata, ali on je već počeo", kazala je novinarka. "Plačemo, nemamo gdje pobjeći. To se događa", kazala je.

Johnson je odgovorio kako "direktna borba" s Rusijom nije nešto što Ujedinjeno Kraljevstvo može učiniti.

