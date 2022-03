Stručnjak za međunarodnu i nacionalnu sigurnost Mirko Bilandžić gostovao je na RTL-u Danas gdje je komentirao situaciju u Ukrajini.

"Nažalost, svjedoci smo da da ova nepravedna i neopravdana ruska agresija ide prema jednom tipičnom ruskom ponašanju spržene zemlje, to znači eskalaciju nasilja, a njezin sastavni dio su i ratni zločini", objašnjava Bilandžić.

"Ako to promatramo kroz prizmu mehanizama međunarodne sigurnosti, to je prije svega kolektivna primjena sile prema poglavlju 7 Povelje UN-a i jurisdikcija međunarodnih sudova koji su nadležni za ratne zločine, dakle prema tim mehanizmima, tu gotovo ne postoji nikakva mogućnost da Ruska Federacija odgovara za ratne zločine. Tu je i pitanje međunarodne pravne ekspertize, postoje i nekakvi drugi pravni kanali, ali oni nisu izvjesni", rekao je.

'Naznake primirja'

Dodaje kako je, s aspekta strateške i racionalne politike, ovaj rat iracionalan. "On sigurno ne može ostvariti niti jedan strateški cilj koji želi Ruska Federacija. Onaj tko može zaustaviti rat je onaj tko ga je i započeo, a to je Vladimir Putin i Ruska Federacija. Najveće dobročinstvo rata je njegov brzi završetak i bilo koji mehanizam za njegov završetak dobro je došao", rekao je.

"Sad imamo neke naznake da je moguće primirje. Ono će se ostvariti samo u dva slučaja. Prvo, kad Ruska Federacija shvati da je taj rat iracionalan, da ne može ostvariti te ciljeve koje želi, a sve više imamo tih naznaka da Ukrajinci pobjeđuju u ovom ratu, a ne samo da nisu gubitnici. Drugo, kad se uspostavi pat pozicija na samom bojnom polju. Naravno da ima država koje imaju potencijal posredovati u ovakvom sukobu. Naravno da je Turska svakako jedna od tih", smatra Bilandžić.

'Ruski se planovi ne ostvaruju'

Tvrdi da smo o narativu interpretacije, obrazloženja ovog rata slušali svakakve komentare i obrazloženja Ruske Federacije. "

Jedan od tih je i da nije cilj okupacija velikih gradova. Ono čemu svjedočimo je tendencija okupacije i tih urbanih sredina. Sigurno znamo da se svi ti ruski planovi za osvajanje, posebno Kijeva koji je vojničkim rječnikom kazano gravitacijsko središte, ne ostvaruju. S druge strane zbog toga imamo jednu eskalaciju nasilja. S aspekta vojne moći Rusi mogu spržiti Kijev. Ali ako se bude išlo urbanim ratom, mislim da Ukrajinci tu imaju velike šanse, taj ishod rata nije izvjestan, jer urbano ratovanje uvijek pogoduje braniteljima, vojna tehnika tu nema neku preveliku važnost", rekao je.

Bilandžić se dotaknuo situacije s dronom u Zagrebu za kojeg Ukrajinci tvrde da ga nisu oni poslali.

"To što se dogodilo je, rekao bih, jedna ozbiljna prijetnja državama članicama, minimalno trima državama članicama NATO saveza i NATO savezu. Ono što zasad znamo je da taj jedan, iako moćan mehanizam zračne sigurnosti NATO-a, ima određene disfunkcionalnosti, deficite. Jesu li oni organizacijskog ili komunikacijskog karaktera, to još uvijek ne znamo, to je predmet istrage. Sam događaj je još pod istragom. Imamo tri dimenzije istrage. Jedno je vojni parametri, drugo su forenzički, treći koji su po meni presudni u istrazi, to je obavještajna istraga koja mora odgovoriti na dva krucijalna pitanja. Jedno je da li je to bilo slučajno ili je bilo namjerno. U oba slučaja to je prijetnja. Ali je puno ozbiljnije, opasnije ako je to bilo namjerno. Ako se utvrdi da je to bilo namjerno, samo su tri aktera koja su moguća izvršitelja. Bez obzira na sve izjave, jedna je ukrajinska, druga je ruska, treća je paravojna. Nažalost, niti jedan od tih zaključaka, ako se radi o namjeri, nije dobar", zaključio je.

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.