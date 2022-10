Rat u Ukrajini vjerojatno će biti "generacijska borba" i mogao bi biti "vječni sukob" dok se "nešto ne promijeni u europskoj sigurnosti ili Rusiji", rekao je profesor Michael Clarke, bivši glavni direktor Kraljevskog instituta ujedinjenih službi (RUSI), javlja Sky News.

Upitan bi li Ukrajina mogla dobiti rat tijekom emisije Sky's live Q&A, obrambeni analitičar rekao je da je sada vjerojatno da bi Ukrajina mogla "vojno prevladati" i da je "sposobna gurnuti Ruse natrag tamo gdje su bili prije 24. veljače". "Hoće li oni to učiniti? Ne znam, ali oni su sposobni to učiniti", naglasio je.

Rat bi mogao trajati i 50 godina?

Clarke je rekao da je sadašnja kriza u Ukrajini "drugi rat", a da je prvi rat bio 2014. godine kada je Rusija anektirala Krim.

"Moj predosjećaj je da će sljedeće godine doći do prekida vatre u kojem će Ukrajinci biti bolje postavljeni, a taj prekid vatre će biti nestabilan i prekinut će se i doći će do trećeg rata, a zatim do prekida vatre i do četvrtog rata. Ovdje imamo posla s egzistencijalnom borbom jer ruski establišment misli da Ukrajina nema pravo na postojanje i neće se brzo predomisliti. Ovo će vjerojatno biti generacijska borba. Recimo da će trajati 30, 40 ili 50 godina."

Obrambeni analitičar je dodao da bi kriza mogla postati "vječni sukob" sve dok se "nešto ne promijeni u europskoj sigurnosti ili Rusiji". "Mogu li Ukrajinci ponovno osvojiti svoj teritorij? Da. Ali morat će živjeti u oružanom miru sa susjedom koji je deset puta veći od njih, zbog čega neće biti dobro raspoloženi. A ako dođe do trećeg rata, vjerojatno će biti teži od drugog jer će se do tada i jedni i drugi naoružati pa je ovo početak potpuno nove ere u europskoj sigurnosti."

Nuklearni napad neće ništa promijeniti?

Usprkos svim neumoljivim globalnim raspravama o mogućnosti da Vladimir Putin pokrene nuklearni napad i kakve bi posljedice toga mogle biti, jedna tvrdnja koju još nismo čuli je da to ne bi promijenilo situaciju u Ukrajini, piše Sky News.

Ta se tvrdnja pojavila u jutrošnjem intervjuu Kay Burley s ukrajinskom parlamentarkom Jelizavetom Jasko. Ovo je bio njezin odgovor kada je Burley spomenula nuklearni napad:

“Putin više nema nikakve logike, Putina više nije moguće opravdati. Razumijemo da je on u svojoj posljednjoj životnoj bitci u kojoj želi dokazati cijelom svijetu da može učiniti što god poželi, uključujući zauzimanje zemlje, ubijanje tisuća ljudi, uništavanje infrastrukture, i razumijemo da su nuklearna prijetnja i napad vrlo mogući, ali to neće puno promijeniti na sceni Ukrajine", rekla je.

“Naravno da je to katastrofa. Za mene je to katastrofalno. Velika je tragedija vidjeti tisuće ubijenih ljudi, ranjenih, uništenih života. Ali to neće promijeniti vladavinu ukrajinskog naroda, obnovu pravde i našeg teritorijalnog suvereniteta", dodala je Jelizaveta.

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti iz minute u minutu OVDJE.