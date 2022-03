Bivši ministar obrane Ante Kotromanović za Večernji list je govorio o ratu u Ukrajini. Komentirajući današnje napade na nuklearnu elektranu, Kotromanović je istaknuo da Hrvatska mora što prije napraviti reviziju potrebitih sredstava koje bi mogle poslužiti u slučaju katastrofe.



Rekao je kako treba odati priznanje ukrajinskoj vojsci koja se grčevito brani i pruža herojski otpor ruskim snagama na cijelom teritoriju Ukrajine već devet dana.

"Ukrajinci su spremni dati što god treba za svoju domovinu, dio tijela, život, štogod. Rusi to nisu očekivali. Kako tamo ima i puno rusofila i ljudi koji su pravi Rusi, živjeli su skupa u jednoj zajednici godinama, mislili su da će to biti lakše, da će biti bolje dočekani, nisu očekivali takav otpor. To je bila jedna od stvari koje je rusko političko-vojno vodstvo predvidjelo, ali krivo su procijenili“, rekao je.

Rekao je da se očekuje i napad na Odesu, što bi značilo potpuni gubitak izlaska na Crno more za Ukrajinu.

Upitan kada će Kijev biti u potpunom okruženju, Kotromanović kaže da su Rusi dovukli jake snage u regiju Kijeva, jedan dio prema zapadu već kontroliraju i odsjekli su dio Kijeva od zapada Ukrajine.

Teško predvidjeti

"Ne slažem se s tezom da su te snage logistički propale, kao što sam čitao neke analize, da im pucaju gume. To je normalno. Na 10 tisuća transportera i kamiona logično je i normalno očekivati da dođe do pucanja guma i nekih tehničkih kvarova“, rekao je.

Pogrešna je teza da je ruska vojska došla nespremna, ali naravno da ima problema, dodaje Kotromanović. "Moraju se raširiti kao lepeza, možda neće pokušati jako na silu ulaziti u Kijev i probijati crtu obrane nego će ga zaokružiti u cijelom obujmu i tu taktizirati i vidjeti hoće li ga napadati jače ili slabije. To će im biti dobra osnova za pregovaranje“, kazao je.

Ističe da je teško predvidjeti je li sudbina ukrajinskog juga zapečaćena, ali po svemu ovome što gledamo na terenu vidimo apsolutnu dominaciju ruske vojske u zraku, na kopnu i moru i pitanje je koliko ukrajinska obrana može izdržati. "To je ključno pitanje o kojem stalno govorim. Ako budu imali dovoljno snaga, streljiva i protuoklopnih sredstava, to može trajati dugo. I zato stalno ponavljam da akcija zapada mora biti brža, ako misle održati ovakvo stanje. Da veliki gradovi ne padnu, oni moraju naoružati Ukrajinu i te gradove i barem im dati mogućnost da se brane, to je minimalno“, veli.

Ozbiljan i brutalan napad

Osvrnuo se i na najave Rusa da će kriminalno goniti sve strane borce na ukrajinskom teritoriju, među kojima ima i Hrvata. "Mislim da Rusi moraju poslati brutalnu poruku jer nije svejedno hoće li ući desetak tisuća stranih ratnika u Ukrajinu. Rusi će biti brutalni prema tim ljudima, vjerojatno neće ni doći do zarobljavanja, a ako dođe, onda će to rješavati po kratkom postupku“, smatra Ante Kotromanović.

"Mi smo u Domovinskom ratu imali mnogo boraca iz cijelog svijeta. Ja razumijem te ljude kod kojih prevlada emocija kad vide da puno jači napada puno slabijeg, ljude povuče taj osjećaj pravde i na njima je da odluče, ali moraju biti svjesni da to nije film, to nije Bruce Willis koji puca i sam ubije 50 neprijatelja, to je ozbiljan i brutalan napad. U rovu si cijeli dan i cijelu noć, nemaš dovoljno hrane, na tebe pada i obična kiša i kiša granata, topništvo napada. Neka dobro razmisle", zaključio je bivši ministar obrane.

