153. dan ruske invazije na Ukrajinu

Rusija drastično smanjila protok plika kroz Sjeverni tok

Gazprom bez najave povećao tlak plina kroz Ukrajinu

Tijek događaja:

Zelenskij: Rusija vodi rat plinom protiv Europe

8.30 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je Europu da odgovori na ruski "rat plinom" pojačavanjem sankcija protiv Moskve. "Danas smo vidjeli novu plinsku prijetnju Europi. Rusija neće u potpunosti vratiti isporuke plina Europi na staro, iako je ugovorno obvezana na to", rekao je Zelenskij u svom noćnom video obraćanju. "Rusija to namjerno radi kako bi Europljanima maksimalno otežala da se pripreme za zimu. To je otvoreno plinski rat kojeg Rusija vodi protiv ujedinjene Europe. Ne zanima ih što će se dogoditi ljudima, koliko će patiti - od gladi zbog blokiranih luka ili od hladnoće i siromaštva.. ili od okupacije. To su jednostavno različite vrste terora", rekao je Zelenskij. "I zato je nužno uzvratit udarac. Ne treba razmišljati o vraćanju turbina, nego o jačim sankcijama. Napravite sve kako biste ograničili ruske prihode, nego samo od plina i nafte, nego od svega što izvozi. Prekinite trgovinu s Rusijim koliko god je moguće, jer svaka takva trgovinska veza je ruski alat za vršenje pritiska", dodao je ukrajinski predsjednik.

Ukrajina: Rusija povećala tlak u plinovodu bez najave

8.00 - Ruski plinski div Gazprom naglo je povećao tlak u plinovodu koji isporučuje ruski plin u Europu bez prethodne najave, priopćio je danas ukrajinski državni operater plinovoda. Takvi skokovi tlaka mogli bi dovesti do hitnih slučajeva, uključujući puknuća cjevovoda, a operateri cjevovoda dužni su unaprijed obavijestiti jedni druge o njima, priopćila je ukrajinska tvrtka.

Gazprom nije bio dostupan za komentar. Rusija je nastavila isporučivati plin kroz Ukrajinu iako su dvije zemlje u ratu. Jučer je Gazprom priopćio da je njegova opskrba Europe plinom preko Ukrajine taj dan iznosila 41.7 milijuna kubičnih metara, u odnosu na 41.2 milijuna kubičnih metara dan ranije.

Siemens: 'Ne postoje tehnički problemi'

7.00 - Gazprom je izvijestio da zaustavlja drugu plinsku turbinu na Sjevernom toku 1, plinovodu prema Njemačkoj koji se već koristi sa svega 40 posto kapaciteta, te da će protok plina zbog toga biti prepolovljen.

Njemačka grupacija Siemens Energy, koja je zadužena za održavanje turbine koja se spominje u obrazloženju Rusije o planiranim prekidima plina u Europi, jučer je osporila tvrdnje Rusije da zaustavlja jednu od posljednje dvije aktivne turbine u plinovodu Sjeverni tok zbog "tehničkih problema"

Novo raketiranje Odese

6.30 - Ruske snage opet su raketama napale ukrajinsku južnu luku Odesu u ranim jutarnjim satima, javljaju lokalni dužnosnici. Guverner regionalne vojne administracije Odese Serhij Bratčuk rano jutros je objavio da je Odesa napadnuta projektilima ispaljenima iz aviona dodavši da će uskoro objaviti više informacija. Naknadno je objavio da je ukrajinska protuzračna obrana "oborila više ruskih raketa".

U subotu je, podsjetimo, Rusija napala Odesu krstarećim projektilima samo 12 sati nakon što je Moskva s Kijevom potpisala sporazum o izvozu žitarica iz ukrajinskih luka. Ukrajinski predsjednik Zelenskij taj je napad nazvao "barbarskim" te dokazom da se Rusiji ne može vjerovati da će poštovati sporazum. Odesa je, naime, jedna od ukrajinskih luka iz kojih bi trebao ići izvoz žitarica koji je blokiran od početka rata.