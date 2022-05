Napetosti rastu na proruskom separatističkom teritoriju Pridnjestrovlja u Moldaviji, popraćene komentarima Moskve koji izazivaju bojazan da bi se sukob u Ukrajini mogao proširiti na susjedstvo.

Viši nadzornik sigurnosti, Claus Neukirch, kaže da se niti jedna strana ne želi miješati u rat ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenosi Bloomberg.

Neukirch vodi misiju Organizacije za sigurnost i suradnju u Moldaviji gdje pomaže u potrazi za nagodbom oko Pridnjestrovlja, gdje su odcijepljene vlasti već 30 godina u sukobu s moldavskim vladama.

Njegovo putovanje u Tiraspol, glavni grad samoproglašene republike, uslijedilo je nakon niza neobjašnjivih eksplozija u Pridnjestrovlju. Ranije je ruski general uključio Pridnjestrovlje u ratne ciljeve Moskve, tvrdeći da su tamošnji etnički Rusi zlostavljani.

Prilika za regiju

Ono što slijedi u Ukrajini nemoguće je predvidjeti, a razlike između Moldavije i Pridnjestrovlja su duboke. S 1500 ruskih vojnika stacioniranih na teritoriju, samo 70 km sjeverozapadno od ukrajinske luke Odesa, Moskva ima dominaciju.

Ipak, "ovo je također prilika", rekao je Neukirch, govoreći u subotu u stalnoj misiji OESS-a u Kišinjevu, glavnom gradu Moldavije.

"U određenoj mjeri su zajedno u ovoj krizi. Rat je odsjekao obje strane od vitalnog trgovačkog puta, preko crnomorske luke Odesa, dok je potez Ukrajine da zatvori svoju kopnenu granicu s Pridnjestrovljem po prvi put prisilio sav izvoz i uvoz teritorija da ide na zapad, kroz Moldaviju", objasnio je.

Uz svu njegovu prorusku orijentaciju, 54% izvoza iz Pridnjestrovlja otišlo je u Europsku uniju 2021., u usporedbi s 14% u Rusiju i 9% u Ukrajinu, podaci su Misije Europske unije za graničnu pomoć u Moldaviji i Ukrajini. Ta trgovina bi bila ugrožena ako Rusija preuzme kontrolu nad teritorijom, što bi je podvrglo sankcijama SAD-a i EU-a.

Pao je dogovor

U petak su moldavski i pridnjestrovski pregovarači spriječili potencijalnu energetsku krizu, produživši ugovor s Moldavijom za kupnju električne energije iz elektrana preko rijeke Dnjestar, u Pridnjestrovlju, prije nedjeljnog datuma isteka.

Istodobno, moldavski dužnosnici složili su se dopustiti tvornici metala važnoj za pridnjestrovsko gospodarstvo da nastavi raditi u sličnom razdoblju, dok su ekološki problemi izglađeni. Tvornica je značajan prihod i poslodavac, izvozi veći dio svojih proizvoda u Poljsku i uvozi otpadni metal za napajanje svojih peći iz Rumunjske, obje zemlje članice EU.

"Podržavamo sve pozitivne procese koji se ovdje odvijaju", rekao je Artur Dmochowski, posebni izaslanik trenutnog poljskog predsjedavajućeg OESS-a, u izjavi u subotu. Otputovao je u Tiraspol s Neukirchom. “Pozdravljamo nedavni angažman strana na visokoj razini, što je omogućilo nastavak aktivnosti metalurške tvornice u Râbniți.”

Međutim, postoji više razloga za zabrinutost nego nadu, sve dok rat u Ukrajini traje. Ranije u tjednu zabilježen je niz napada i eksplozija na tlu Pridnjestrovlja, uključujući sjedište zgrade državne sigurnosti, uzletište i veliki AM radio odašiljač.

Nitko nije ozlijeđen i nitko nije preuzeo odgovornost. Pridnjestrovske vlasti okrivile su Ukrajinu za napade, dok je Ukrajina optužila Rusiju, a Moldavija je navela proratne frakcije unutar Pridnjestrovlja.

Nova ratna fronta

Ruske snage su u isto vrijeme uništile jedini most koji povezuje regiju Ukrajine južno od Odese s ostatkom zemlje. To je pojačalo dugotrajnu zabrinutost u lučkom gradu da bi ruska Crnomorska flota mogla pokušati amfibijsko iskrcavanje na području do kojeg ukrajinske snage nisu mogle doći, a zatim marširati na sjever do Pridnjestrovlja, stvarajući novu frontu u ratu.

Pošto je most uništen, sve ukrajinske snage koje idu na jug, ili ruske na putu prema Pridnjestrovlju, morale bi proći kroz teritorij pod kontrolom Moldavije, koja ima minimalne oružane snage.

Tko je odgovoran za napade i kakve planove Rusija ima za Pridnjestrovlje ili šire Moldaviju, ostaje nejasno. Ruska prijetnja da će probiti koridor u Pridnjestrovlje došla je dan nakon što je predsjednica Moldavije Maia Sandu potpisala zakon o zabrani isticanja dvaju ruskih proratnih simbola, "Z" naslikanog na ruskim tenkovima i vrpce "V" koji obilježava sjećanje na pobjedu Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu nad nacističkom Njemačkom.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova rekla je da bi posljedice zabrane bile "bolne" za Moldaviju. Dužnosnici u Kišinjevu sa strepnjom iščekuju godišnju proslavu Dana pobjede 9. svibnja, kada mnogi tradicionalno nose vrpcu Svetog Jurja.

To je, kako je rekao moldavski ministar vanjskih poslova Nicu Popescu, "jako opasan novi trenutak u povijesti naše regije".