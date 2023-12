Sve je više zaraženih od Covida-19 - JN.1 Stručnjaci su zabrinuti, ali studije pokazuju da ažurirano cjepivo protiv covida-19 za sezonu 2023-2024. djeluje i protiv najnovije varijante JN.1. Dr. Eric Topol liječnik, profesor i glavni urednik Medscapea kaže kako je val nove podvarijante već krenuo, ali bi se mogao ublažiti booster cjepivom i ostalim mjerama koje su nam poznate otprije. Problem je što je u SAD-u cijepljeno jako malo ljudi, manje od 16 posto, piše Medscape.

Infektolozi i epidemiolozi smatraju kako je vrijeme da CDC uputi javni poziv na cijepljenje ažuriranim cjepivom dok još nije kasno, odnosno dok antitijela još mogu ‘proraditi’ prije početka blagdanskih okupljanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Broj zaraženih i oboljelih raste, U tjednu do 25. studenoga zbog covida je hospitalizirano gotovo 10.000 pacijenata, što je 10 posto više nego tjedan prije. Podvarijanta omikrona JN.1 otkrivena je u SAD-u u rujnu, a Svjetska zdravstvena organizacija nazvala ju je potomkom podvarijante omikrona BA.2.86, poznata i kao Pirola. Pirola je otkrivena u kolovozu i stručnjaci su se zabrinuli da je zaraznija od prethodnih čak i za osobe koje su stekle imunitet cijepljenjem ili preboljenjem. Pirola ima 34 više mutacija od BA.2.

Nove varijante Covida ima najviše u Europi

Predviđa se da će BA.2.86 sadržavati 5 posto do 15 posto cirkulirajućih varijanti u Sjedinjenim Državama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Rajendram Rajnarayanan, pomoćnik dekana za istraživanja i izvanredni profesor na New York Institute of Technology Državnoga sveučilišta Arkansasje rekao je da se trenutačno JN.1 češće prijavljuje u Europi, no treba uzeti u obzir i to da neke države bolje ažuriraju podatke od ostalih.

Novo monovalentno cjepivo XBB.1.5 štiti od podvarijante omikrona – XBB.1.5, poznate i po nadimku ‘kraken’, ali i od podvarijante JN.1 i ostalih virusa koji se postupno javljaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znanstvenici kažu da je ažurirano cjepivo, kojim su cijepljene neinficirane osobe pojačalo antitijela za oko 27 puta protiv XBB.1.5 i za oko 13 do 27 puta protiv JN.1 i ostalih novih virusa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Preporuka svima je da se cijepe

"Premda će čak i primarne doze cjepiva protiv covida vjerojatno pridonijeti da budete zaštićeni od zaraze novom podvarijantom JN.1, primite li i booster XBB.1.5, on će vas još učinkovitije zaštititi od nove podvarijante”, kaže Rajnarayanan.

Topol smatra da je nemoguće predvidjeti kako će se JN.1 širiti.

"U svakom slučaju neće se ponoviti studeni 2021.”, kada se tek pojavio omikron, kazao je njegov kolega dr. Rajnarayanan i preporučio svima da se cijepe i potaknu na to i svoje bližnje koji spadaju u rizične skupine. Nadalje, ako blagdane provodite u zatvorenom prostoru u većem krugu ljudi, često provjetravajte, a u zračnim lukama, zrakoplovima i ostalim prijevoznim sredstvima nosite masku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Najpopularniji lijek u Hrvata je vitamin D3, trošimo ga 3 puta više nego prije pet godina: 'Pomagao je u infekciji COVID-a'