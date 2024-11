Raskomadao tijelo mlade turistkinje i strpao u kofere. Sada šokirao policiju bizarnom teorijom

Tijelo Amerikanke Mackenzie Michalski (31) koja je ubijena nakon noćnog izlaska u Budimpešti raskomadano je i stavljeno u dva kofera, otkrila je policija. Nestanak Mackenzie, 31-godišnje medicinske sestra iz Portlanda, prijavljen je u Mađarskoj 5. studenoga. Manje od 24 sata kasnije uhićen je Irac. Sada policija istražuje je li žena ubijena tijekom seksulanog odnosa koji je krenuo po zlu. Također se istražuje je li konzumirala drogu koja je možda mogla biti kobna za njezinu smrt.

Muškarac je priznao ubojstvo tijekom ispitivanja, ali je inzistirao na tome da se radilo o nesreći dok su imali seksualni odnos. Ferenc Rab, glasnogovornik policije, rekao je da policija istražuje je li smrt žrtve uzrokovala 'pogrešna seksualna igra' ili je potencijalno konzumirana 'droga loše kvalitete'. Uznemirujući novi detalji također otkrivaju da je tijelo žrtve bilo izrezano i skriveno u dva kovčega prije nego što ga je osumnjičenik odvezao do jezera, piše Daily Mail. Mrtvozornici još uvijek pokušavaju utvrditi uzrok ženine smrti.

U međuvremenu 37-godišnji Irac ostaje u pritvoru zbog opasnosti od bijega ili skrivanja. Policija također vjeruje da postoji opasnost da ponovi zločin, prema lokalnim izvješćima.

Tražio po internetu jedu li svinje mrtva tijela

Žena je na ovo putovanje trebala ići sa svojim mladićem, ali su zbog nekih svađa i nesuglasica, prekinuli. Posljednja poruka koju je medicinska sestra poslala obitelji i prijateljima bila je slika na kojoj uživa u piću u židovskoj četvrti Budimpešte. Nakon toga nitko nije čuo za nju. Snimke CCTV-a pokazale su da Michalski i osumnjičeni plešu u noćnom klubu prije nego što su otišli. Zatim su se vratili u unajmljeni stan osumnjičenog muškarca gdje je ona navodno ubijena u intimnom trenutku.

Nakon njezine smrti, osumnjičenik je na internetu tražio kako se riješiti tijela, kako miriše leš i jedu li svinje mrtva tijela. Istraživao je i ima li divljih svinja na području na koje je kasnije bacio njezino tijelo. Osumnjičenik je zatim očistio svoj stan. Zatim je unajmio auto i odvezao se do jezera u zapadnoj Mađarskoj.

Prema izjavi odvjetnika Irca, odnos između dvoje stranaca je postao grub i Amerikanka je bila ta koja je od Irca tražila grublji odnos.

"Moj klijent je rekao da je djevojka tražila od njega da joj nanese bol, da je veže, jer bi je to još više uzbudilo. Muškarac je rekao da to ranije nije radio i da je to na njezin zahtjev. Nažalost, stvari su postale grube, djevojka je ostala bez kisika, izgubila svijest i ugušila se. Ovo sve mislim da će biti potkrepljeno nalazom obdukcije i vještačenjem", kazao je Magyar György za blikk.hu.

