Snijeg zatrpao Srbiju, a ovaj video je postao viralan: Ovoj ralici dan nije dobro počeo...

Foto: Screenshot 'instagram'/valjevo_live

Snijeg je zatrpao Kolubarski okrug, a strojevi su u mnogim dijelovima Srbije na terenu i rade na čišćenju snijega, dok nadležni istovremeno otklanjaju eventualne kvarove

27.11.2025.
13:19
danas.hr
Screenshot 'instagram'/valjevo_live
Na cesti u mjestu Pecka u Srbiji snimljen je hit video. Naime, ralica se zaglavila u snijegu, prenosi Telegraf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VALJEVO - LIVE (@valjevo_live)

Kao što se vidi na snimci, stroj za čišćenje snijega sletio je s ceste i ne može se pomaknuti.

Snijeg je zatrpao Kolubarski okrug, a strojevi su u mnogim dijelovima Srbije na terenu i rade na čišćenju snijega, dok nadležni istovremeno otklanjaju eventualne kvarove.

Danas je u mjestu Pecka radni dan vozaču “pošao po zlu”, a nadamo se da nije ozlijeđen. Snijeg je danas prekrio i Beograd, a mnogi mališani razveselili su se prvim pahuljama.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'

RalicaSrbijaSnijeg
Snijeg zatrpao Srbiju, a ovaj video je postao viralan: Ovoj ralici dan nije dobro počeo...