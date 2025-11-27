Snijeg zatrpao Srbiju, a ovaj video je postao viralan: Ovoj ralici dan nije dobro počeo...

Na cesti u mjestu Pecka u Srbiji snimljen je hit video. Naime, ralica se zaglavila u snijegu, prenosi Telegraf.

Kao što se vidi na snimci, stroj za čišćenje snijega sletio je s ceste i ne može se pomaknuti.

Snijeg je zatrpao Kolubarski okrug, a strojevi su u mnogim dijelovima Srbije na terenu i rade na čišćenju snijega, dok nadležni istovremeno otklanjaju eventualne kvarove.

Danas je u mjestu Pecka radni dan vozaču “pošao po zlu”, a nadamo se da nije ozlijeđen. Snijeg je danas prekrio i Beograd, a mnogi mališani razveselili su se prvim pahuljama.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'