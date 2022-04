Na prvoj crti bojišnice u Ukrajini, od Mikolajiva do Kijeva i Harkova nalaze se rabljeni automobili, kamioni i minivanovi kupljeni u Britaniji, piše Guardian. Ukrajinske snage preuzimaju britanska vozila po sniženim cijenama putem fonda koji je osnovao komičar Serhiy Prytula.

Britanska vozila imaju atraktivnu cijenu, otprilike polovicu cijene njihovih ekvivalentnih marki u kontinentalnoj Europi. Za skladištenje i distribuciju vojne opreme - od neprobojnih prsluka i termalnih teleskopa do dalekozora, dronova, medicinskih kompleta i električnih generatora - Prytula mjesečno prima oko sedam milijuna funti.

S dijelom tih sredstava, britanski automobili kupuju se i u second-hand prodajnim mjestima i od pojedinaca u Ujedinjenom Kraljevstvu koji će ih ponuditi po sniženoj cijeni. Ponekad se prihvaća i kriptovaluta kao način plaćanja. Do Ukrajine putuju od pet do šest dana, a potom se raspoređuju tamo gdje su ukrajinskim snagama najpotrebniji.

Potražnja za britanskim vozilima

Do sada je poslano dvadeset britanskih automobila - vozilima su volonteri u Kijevu dali nadimak "paklena vožnja" - a još 20 je u procesu kupnje. Prytulino volontersko središte oružanim je snagama prepustilo ukupno 60 vozila iz cijele Europe, a mogu se pronaći fragmenti ruskog mlažnjaka, oružja i krvave vojne odjeće, uključujući balaklavu i rukavice oduzete ruskim vojnicima poginulim na bojnom polju. Jezivu kolekciju opisao je kao "povratnu informaciju" o vrijednosti automobila.

"Stvarno je pomoglo jer naše jedinice stvaraju mobilne grupe. A iza vas se vidi komad ruskog mlažnjaka Su-34. Upravo je to dar naših vojnika. Pomogli smo im oko nabave i on je uništio ovaj ruski avion i to je za nas bila neka povratna informacija", rekao je.

“Prvo što su donijeli ovamo je ovaj ruski mlažnjak i komad ruske rakete Kalibr, a nakon toga sam napravio post na Facebooku i rekao da ovdje možete donijeti sve što želite, 'Ali ovdje nema mrtvih Rusa'. Sutradan su donijeli odjeću koju su pronašli u ruskom tenku, radio odašiljač i kapu i nakon toga počeli slati sve što su našli na tijelima.

Maksym Kostetskyi, koji je upravljao kupnjom vozila iz Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je da je potražnja ukrajinskih jedinica tri puta veća od ponude, s tim da jedinice traže automobile, kamionete i SUV-ove. "Postoji duga lista čekanja. No, nadamo se da imamo partnere u Ujedinjenom Kraljevstvu koji daju i osiguravaju vozila po nižim cijenama, pogotovo za kamione i uglavnom rabljena vozila", rekao je.

"SUV-ovi obično koštaju 4.000 ili 5.000 funti svaki. Obično ih u Europi ljudi ne kupuju jer imaju volan na desnoj strani, ali u ovo vrijeme u ratnim vremenima i na terenu ovo je sjajno vrijeme da ih kupe”, kazao je.

Vojnici znaju upravljati vozilima

Britanski automobili također su korišteni tijekom prve ruske invazije na istok Ukrajine 2014. “Mnogo ukrajinskih vojnika zna voziti ovaj automobil s volanom s druge strane”, rekao je Prytula. Kada automobile formalno preuzme ukrajinska vojska, njihove će registarske tablice biti zatamnjene. Ali u prvim tjednima rata to se rijetko događalo, a prioritet je bio pustiti automobile u akciju, a ne rješavati papirologiju.

"Imamo partnere koji žele pomoći Ukrajincima i žele podržati sve nas koliko god mogu. I vjerujemo da je to jedan od najvećih načina na koji bi nas društvo i građani Ujedinjenog Kraljevstva mogli podržati jer kupnja istih automobila u drugim zemljama Europske unije košta dvostruko skuplje", rekao je Kostetskyi.

