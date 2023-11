Gotovo 70 Beograđana prošli je tjedan provelo besanu noć na srbijanskoj granici s Hrvatskom, nakon što im se vikend putovanje pretvorilo u pakao zbog jedne neplaćene kazne vozača autobusa, piše Nova.rs.

"Išli smo preko agencije ‘Travelland’, a aranžman je bio jako povoljan. “Nas 70 putnika krenuli smo u 23 sata, kako je i planirano”, rekla je Loreda Postić iz Beograda za Nova.rs, koja se veselila obilasku Ljubljane, Bleda, Trsta, Umaga,...

Sve je išlo glatko dok nisu došli do srbijanske granice s Hrvatskom. Vozač i vođa puta otišli prijaviti grupu, a bilo je čudno da ih nije bilo čak 40 minuta.

"A onda su se vratili s policijom. Doznajemo da vozač nije platio kaznu, a spominjali su suca za prekršaje i sudskog ovršitelja. Ispostavilo se da mu je zabranjen izlazak iz zemlje. Komandir policije je rekao da u 20 godina nije doživio ovakvu situaciju da cijeli autobus bude blokiran zbog jednog vozača”, kaže Loreda.

Proveli noć na benzinskoj

Navodi da je policija, kada je postalo jasno da u skorije vrijeme neće moći dalje, putnike otpratila do prve najbliže benzinske postaje.

“Pod rotacijama smo ispraćeni do prve pumpe koja je udaljena 10 kilometara. Cijelu noć se tražio zamjenski vozač, drugi autobus, putni nalog...”, kaže sugovornica.

Tražili su autobus kojim su došli da ih odveze kući, no rečeno im je da ih agencija čeka. No, sve je dodatno zakomplicirao problem sa samim vozilom. "Od pola dva u noći do pola devet ujutro svi smo bili na benzinskoj pumpi. Kad je problem s vozačem riješen, pojavio se novi. Autobus kojim smo dolazili iz Beograda nije mogao upaliti. Očito je bio neispravan. Vozač nije htio ni ugasiti autobus, pod izlikom da će putnicima biti hladno”, rekla je Loreda.

Na kraju je i taj problem riješen, no neki od putnika, njih dvadesetak, ipak su se odlučili vratiti u Beograd. Kaže da su se svi snašli kako su mogli. Nekima je obitelj stigla tijekom noći, dok su ona i još nekoliko putnika pozvali taksi koji je koštao gotovo koliko i aranžman - oko 100 eura.

“U ponedjeljak sam poslala reklamaciju na adresu turističke agencije. Imaju 15 dana za odgovor. Prethodno smo kontaktirali turističku inspektoricu koja mi je rekla da su već imali dvadesetak sličnih poziva te da su pokrenuli izvanredni nadzor”, zaključuje .