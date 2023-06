Podmornica Titan je bila hvaljena kao revolucionarna podmornica koja bi turistima mogla pružiti izvanrednu priliku da posjete dubokomorski grob Titanica, ali prošli putnici podijelili su jezive priče o sigurnosnim problemima, komunikacijskim greškama i nedoumicama oko dizajna, piše NBC News.

Očajnička potraga za nestalom podmornicom završila je u četvrtak kada je obalna straža objavila da su krhotine broda pronađene. Petero je putnika preminulo.

Vrata zaključana izvana

Brian Weed (42), snimatelj emisije 'Expedition Unknown' Discovery Channela, izveo je probnu "vožnju" na Titanu u svibnju 2021. "Onog trenutka kada smo započeli probni zaron, stvari su krenule po zlu."

Lansiranje je bilo "nespretno", a manje od četvrtine zaronjavanja, "došlo je kvarova s ​​pogonskim sustavom", ostavljajući putnike kao "patke koje sjede u vodi", rekao je Weed.

"To je bilo navodno dva mjeseca prije nego što su trebali prvi put zaroniti do Titanica, i to me je jako zabrinulo. Trebali smo biti na jednom od tih prvih zarona", rekao je.

Također je bio zabrinut što su vrata bila zaključana izvana: "Postoji mogućnost da nema izlaza čak i ako ste na površini."

Problemi s računalima na brodu, s komunikacijom...

Ali privlačnost Titanica, prekooceanskog broda koji je potonuo na svojem prvom putovanju od Engleske do New Yorka 1912., bila je ta koja ga je privukla projektu.

"Pomisao da siđete i vidite Titanic zaista vam pomuti um. Želite da ovo bude moguće. Želiš da ovo bude istina. Vaš je mozak voljan previdjeti neke zaista očigledne probleme," rekao je.

Weed je odbio poziv da ponovno zaroni tjedan dana kasnije. Rekao je da se "nešto u vezi ovoga činilo kao da nije bilo plana" i da "nagrada nije vrijedna rizika".

"Imali smo problema s kontrolom potisnika. Imali smo problema s računalima na brodu. Imali smo problema s komunikacijama", rekao je Josh Gates, voditelj emisije 'Expedition Unknown'.

"Osjećao sam da je podmornici potrebno više vremena i više testiranja, iskreno", rekao je.

Komunikacija primarni problem

Colin Taylor, koji je sa svojim sinom (22) otišao na podmornicu prošlog srpnja, opisao je komunikacijski sustav kao "vrlo težak".

"Postoji komunikacijski sustav temeljen na tekstu koji je dvosmjeran, vrlo spor. Mislim, kada šaljete signale kroz toliku količinu vode, to je vrlo, vrlo teško."

Mike Reiss, pisac i producent koji je radio na 'Simpsonima', rekao je da je išao na četiri 10-satna ronjenja s OceanGateom, uključujući i Titanic. Posade su svaki put gubile komunikaciju s brodom-domaćinom.

Kada je njegovo plovilo dotaknulo dno oceana na jednom od njegovih OceanGate putovanja u kanjon Hudson, "na radiju se začuo glasan zvuk".

'Podvodne struje su nas gurale sve dalje i dalje od Titanica'

"Sonar, računala, svjetla su prestali raditi. Odmah smo se vratili na površinu", rekao je. Dvije godine kasnije podmornicom je otišao na još jednu ekspediciju do lokacije Titanica, opisujući je kao "automobil koji ste pijani odvezli u ocean" kojim je upravljao upravljač za videoigrice.

Kada je tim stigao, suočili su se s nizom problema.

"Nismo bili ni blizu Titanica. Postojale su podvodne struje koje su nas gurale sve dalje i dalje u pogrešnom smjeru. Sonar nije radio, a kompas se vrtio s istoka na zapad, sjevera na jug. Bilo je i vremenskog škripca. Počeli smo kasno, a na površini se kotrljao uragan."

David Pogue, dopisnik CBS Newsa, tweetao je da se prošle godine podmornica "izgubila na morskom dnu" na oko pet sati dok je on bio na ekspediciji OceanGatea do Titanicovog počivališta. Segment o putovanju emitiran je u studenom. Pogue nije bio na Titanu, već u kontrolnoj sobi na brodu na površini.

"I dalje su mogli slati kratke poruke podmornici, ali nisu znali gdje je. Bilo je tiho i vrlo napeto", tvitao je u ponedjeljak.

Pilot je upozoravao da Titan nije spreman

Bivši pilot OceanGatea, David Lochridge, koji je bio angažiran da vodi testove podmornica s ljudskom posadom, tvrdio je prije pet godina da je otpušten nakon što je upozorio da Titanov karbonski oklop nije ispravno testiran kako bi se osiguralo da se može sigurno spustiti do 4000 metara, što je procijenjena dubina Titanica.

Također je tvrdio da je OceanGate odbio dodatno platiti za vidikovac koji se može sigurno koristiti na dubini od 4000 metara. Kad se požalio da će OceanGate ugroziti klijente, dobio je "10 minuta da smjesta raščisti svoj stol".

OceanGate je završio uspješne ekspedicije do olupine 2021. i 2022. prije nego što je Titan nestao na trećem putovanju.