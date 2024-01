Intervju s Marijom Voroncovom, najstarijom kćeri ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se pojavio na YouTubeu dva dana prije Nove godine, u prvi je čas prošao gotovo nezapaženo. Ruski mediji i korisnici društvenih mreža primjetili su ga tek 11. siječnja, piše Deutsche Welle.

Video 42-minutnnog intervjua objavljen je 28. prosinca na YouTube-kanalu „Promomed Russia", koji je u to vreme imao samo 145 pretplatnika. Kao izvor navodi se projekt grada Moskve, „Medtech.moscow", centar za inovativne tehnologije u zdravstvu koji pomaže znanstvenicima u sferi zdravstvene zaštite.

Voroncova (38), liječnica i znanstvenica, odgovarala je na pitanja za ruski podkast #ProNauku (o znanosti), koji je, prema riječima voditelja, namijenjen mladim znanstvenicima i onima koji žele osnovati firmu u ovoj sferi. U vrijeme objavljivanja intervjua, sam projekt „Medtech.moscov" imao je manje od 3.000 pretplatnika na ruskoj društvenoj mreži Vkontakte, manje od 2.000 pretplatnika na Telegramu i samo 49 na YurTubeu.

Ali, nakon što su mediji skrenuli pažnju na to, intervju je pregledan stotinama tisuća puta.

Tko je Marija Voroncova?

Voroncova je govorila uglavnom o znanosti, medicini i svojim istraživanjima u oblasti genetike, posebno proučavanju ljudskog genoma. Govoreći o liječenju pacijenata u Rusiji, ona je naglasila da je „za nas ljudski život i dalje najveća vrijednost".

O ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine nije progovorila ni riječ. A ni oca nije nijednom spomenula.

Kremlj sve detalje o članovima obitelji Vladimira Putina drži u tajnosti. Sam Putin nikada nije službeno potvrdio da je Marija Voroncova njegova kćer. Uvijek je izbjegavao pitanja novinara o njoj.

Ipak, u svim službenim dokumentima koje su objavili ruski mediji, ona je navedena kao Marija Vladimirovna Voroncova, rođena 1985. Ruski predsjednik više puta je isticao da je ponosan na svoje dve kćeri i da se one ne bave ni politikom, ni biznisom.

Međutim, kako su saznali novinari, Marija Voroncova je 2019. u Moskvi osnovala kompaniju „Nomeko", koja realizira projekte zdravstvene zaštite vrijedne milijarde. Na sajtu kompanije, Voroncova je navedena kao članica upravnog odbora.

Prema istraživanju tima Alekseja Navaljnog, oporbenog aktivista koji je u zatvoru, Voroncova je kao akcionarka „Nomeka" 2020. zaradila 232 milijuna rubalja (2,4 milijuna eura). Noviji podaci nisu dostupni. Pored toga, prema tom istraživanju objavljenom 15. siječnja, njena mjesečna plata u „Nomeku" iznosi 700.000 rubalja (7.300 eura).

Suradnici Navaljnog također su uočili da je „Nomeko" sav svoj novac dobio od kompanije „SOGAZ Medizina". U klinikama te firme liječe se utjecajni ruski političari i poslovni ljudi iz Putinovog užeg okruženja, javio je Radio Liberty 2021. godine. U kolovozu 2022. te bolnice su kupili glavni menadžeri „Nomeka".

O čemu je još pričala Putinova kćer?

Marija Voroncova je u intervjuu takođe govorila o svom životu. Rekla je da je od djetinjstva sanjala postati liječnicom, ali je po završetku škole željela studirati ekonomiju. Na kraju se opredijelila za medicinu i upisala Fakultet osnovne medicine Moskovskog državnog szanimanju za književnost i navela svoje omiljene pisce, uključujući Puškina, Dostojevskog i Huxleya. Voli i glazbu i sport:

„Moji interesi su veoma široki: od kreativnosti do sporta. Volim sve što je lijepo: slike, muzeje, kazalište i glazbu. Glazba je važan dio mog života, kako klasična, tako i jazz. Trudim se nekoliko sati tjedno baviti se sportom, uključujući i sezonske sportove kao što su surfanje i skijanje."

Putinova kćer je nekoliko godina živjela i studirala u Njemačkoj, a zatim u Rusiji. S bivšim suprugom, nizozemskim biznismenom Joritom Fasenom, do 2015. je živela u Nizozemskoj. Onda se vratila u Moskvu.

Nakon početka agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine (24. veljače 2022), Europska unija, Velika Britanija i SAD su obe kćeri ruskog predsjednika, Mariju Voroncovu i Jekaterinu Tihonovu, stavile na listu sankcioniranih osoba: blokirani su im bankovni računi i zabranjen im je ulazak u te zemlje.

Reakcije na intervju u Rusiji i Njemačkoj

Intervju je izazvao oštre reakcije među ruskim blogerima i na društvenim mrežama. Na primjer, mnogi korisnici X-a optužili su Voroncovu za licemerje. Jedan od prvih koji je skrenuo pažnju na intervju bio je ruski novinar Andrej Saharov. „Ona je živčana, ponekad govori u klišeima. Stručnjaci će vam reći koliko košta prsten na njenoj ruci", napisao je on na svom Telegram-kanalu i postavio link do intervjua.

Intervju s najstarijom Putinovom kćerkom izazvao je ogorčenje i njemačkih medija. „Putinova kćer daje bizaran intervju o 'vrijednosti ljudskog života'", naslovio je magazin „Spiegel" svoj online-članak 12. siječnja.

„Uznemirujuće izjave s obzirom na zločine i broj žrtava u ukrajinskom ratu", prenosi njemačka televizija „ntv" na svom sajtu. Njemački novinari ocjenjuju da je cinično to što rat uopće nije tema u intervjuu s Putinovom kćerkom.

Pritom, ovo nije prvi medijski nastup Marije Voroncove. Već je davala intervjue u kojima se predstavila kao endokrinolog.

Poruka pred izbore: Putin (ipak) ima obitelj

Njen aktualni veliki intervju, uoči predsjedničkih izbora u ožujku ove godine, ukazuje na promjenu Putinove strategije u komunikaciji, smatra medijski stručnjak Jo Grebel. Putin, koji sada ima 71 godinu, sprema se po peti put postati predsednikom Rusije.

Prema Grebelu, Putin je uvek radio ono što su prije njega radili mnogi autokratski vladari. Ovaj stručnjak ovako opisuje raniju poruku ruskog predsjednika: „Ja sam tu za cijeli narod. Samo nemam nešto tako obično kao što je mala obitelj."

No, smatra Grebel, Putin je ipak shvatio da je nužna moderna izborna kampanja: „Što je posebno dobro prihvaćeno? Doduše dozirano, kako to sada vidimo, on daje nešto kao naznaku da ipak ima obitelj. Ili bar djecu. A kćer je liječnica, priznata znanstvenica."