Rusija će uskoro imati 50 posve novih nuklearnih projektila koji će od svih neprijateljskih zemlja moći napraviti radioaktivne kratere, piše Daily Mail. To jezivo upozorenje odaslao je Dmitrij Rogozin, čelnik ruske svemirske agencije Roskosmos i odani Putinov suradnik. Rogozin je rekao da će deseci novih projektila Sarmat-2, poznatih kao 'Sotona', visokih poput 14-katnica i teških 208 tona - biti raspoređeni do jeseni kako bi ugrozili neprijatelje Rusije.

''Tada nam samo preostaje savjetovati agresorima da pristojnije razgovaraju s Rusijom'', poručio je.

Najmoćniji projektil na svijetu

Kao demonstraciju moći Sarmata-2, Rogozin je pokazao snimku osam metara duboke i 20 metara široke rupe koju je napravio jedan od projektila ispaljenih bez bojeve glave.

''S nuklearnim nabojem, takav krater na neprijateljskom teritoriju bit će… pa, vrlo velik i vrlo dubok - i radioaktivan. I to ne samo jedan, nego točno onoliko koliko će najmoćniji nuklearni projektil na svijetu isporučiti na teritorij neprijatelja'', kazao je ratoborno.

Rogozin, bivši potpredsjednik vlade, beskrajno lojalan Putinu, nedavno je također zaprijetio nuklearnim napadima na Zapad istim projektilima.

'NATO nije objavio, ali vodi rat protiv nas'

Sotona-2 je interkontinentalni balistički projektil dometa 18.000 kilometara koji može pogoditi ciljeve brzinom od 25.500 kilometara na sat nakon leta kroz svemir ili preko Sjevernog ili Južnog pola.

Rogozin se prošloga tjedna hvalio pred učenicima i studentima da bi Sotona-2 mogla razoriti ''pola obale kontinenta'' zapadnog neprijatelja. Očito zadužen za nuklearne prijetnje, Rogozin je zaprijetio i da će Rusija izbrisati Ukrajinu s karte i uništiti Zapad za pola sata.

''NATO vodi rat protiv nas. Nisu to objavili, ali to ništa ne mijenja na stvari. Sada je to svima jasno'', izjavio je 58-godišnji Rogozin.

Ipak će se boriti konvencionalnim oružjem

Međutim, kada je upućivao prijetnje Zapadu, Rogozin je ipak upozorio na moguć povratni nuklearni udar.

''Posljedice razmjene nuklearnih udara utjecale bi i na nas. Stoga ćemo ovog ekonomski i vojno moćnijeg neprijatelja morati pobijediti konvencionalnim oružanim sredstvima'', rekao je.

Koristeći riječ koju je Putin zabranio kada je u pitanju Ukrajina, Rogozin je rekao: ''Ovo je rat za istinu i pravo Rusije da postoji kao jedinstvena i neovisna država. Samo postojanje Ukrajine odvojene od Rusije neminovno će je pretvoriti u anti-Rusiju i odskočnu dasku Zapada za agresiju na naš narod. Zato ono što zovemo specijalnom vojnom operacijom daleko nadilazi svoje izvorno značenje i geografiju.''