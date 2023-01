Putinovi propagandisti s ruske državne televizije obrušili su se na još jednu europsku državu te već poslovično ustvrdili da i nju treba sravniti sa zemljom. Ovoga puta riječ je o Francuskoj, a povod je odluka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da Ukrajini pošalje laka oklopna borbena vozila AMX-10, poznata i kao "ubojice tenkova".

Već zloglasni Vladimir Solovjov u svojoj je emisiji na državnoj televiziji tim povodom kazao da bi trebalo "preventivno udariti na Francusku".

'Kada ne bi bilo Francuske, bi li se itko zbog toga ljutio'

"Macron ih (Ukrajince) opskrbljuje tenkovima (zapravo, oklopnim vozilima, nap.a.) pa trebamo preventivno udariti na Francusku kao stranu u sukobu", rekao je Solovjov.

Na njega se nadovezao još jedan ratoborni lik s ruske državne televizije, umirovljeni general Andrej Guruljov i zastupnik u Dumi, koji je također rekao da bi se prema Francuskoj trebalo početi odnositi kao prema zaraćenoj strani "ako počne otvoreno nanositi štetu" Rusiji.

"Francuska ne bi trebala postojati. Kada ne bi bilo Francuske, bi li se itko zbog toga ljutio", kazao je Guruljov dodavši da Rusija ima dovoljno raketa da "uništi Francusku ili Britaniju".

Macron o Putinu: 'Kad ga upoznate, on je ugodna osoba'

Taj isječak iz emisije na Twitteru je objavio savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko. On je usto objavio i snimku dijela intervjua francuskog predsjednika u kojemu govori o Vladimiru Putinu.

"Kada upoznate Putina, on nije neugodna osoba. To je njegov paradoks. Ali, nema ičega što bi opravdalo njegovo pokretanje rata. Pokušao mi je objasniti da je Ukrajina bila prijetnja, a zatim su preko Ukrajine Europljani i Amerikanci ugrozili sigurnost Rusije. Mislim da to nije istina. Putin je pokrenuo ovaj rat kako bi povratio teritorije i proširio opseg Rusije na carstvo koje je nekoć postojalo", kazao je Macron.

