Ruski predsjednik Vladimir Putin drži govor na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Ruski predsjednik započeo je govor govoreći o ekonomskoj situaciji u zemlji, uvjeravajući ljude da socijalna davanja dobro funkcioniraju i da su plaće porasle. Kaže da bi gospodarstvo moglo porasti do 2% ove godine jer se oporavlja od prošlogodišnjeg smanjenja u svjetlu sveobuhvatnih zapadnih sankcija. Putinova prognoza rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) slična je onima drugih ruskih vlasti.

Govoreći o odlasku zapadnih tvrtki iz Rusije nakon početka invazije na Ukrajinu, Vladimir Putin rekao da Rusija ne želi da se one vrate. Na forumu kaže da zemlja "više-manje" uspijeva pokriti vlastite potrebe i da je bilo "oko 90.000 novih registracija tvrtki". "Ne mislim da je tajna da kada razgovaram s ruskim poslovnim ljudima, oni zapravo naglašavaju činjenicu da zapadnim tvrtkama ne bi trebalo dopustiti povratak", dodao je. "Na svim ovim međunarodnim ekonomskim forumima i sastancima glavni zahtjev prema meni bio je da ruske tvrtke ne dopuste povratak zapadnih tvrtki", rekao je Putin.

Treba povećati izdatak za naoružavanje

Vladimir Putin priznao da Rusija mora povećati svoje obrambene troškove kako bi osigurala svoju sigurnost. Na međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu kaže da su javne financije zemlje općenito uravnotežene, ali da to ovo područje koje treba povećati. "Danas su naše javne financije općenito uravnotežene, postoji mali trenutačni deficit saveznog proračuna", kaže on. "Naravno, dodatna sredstva su bila potrebna za jačanje obrane i sigurnosti, za kupnju oružja, mi smo dužni to učiniti kako bismo zaštitili suverenitet naše zemlje", rekao je.

Pričajući o učinku zapadnih sankcija, Putin kaže: "Ljudi su rekli da ćemo biti izolirani - naprotiv, došli smo do mnogo boljih odnosa u smislu naših trgovinskih partnera. Nismo zainteresirani za razvoj odnosa s onima koji podržavaju "barbarske prakse".

Rekao je i da svijetom trenutačno dominira multipolarni ekonomski sustav. "Rusija će uvelike biti dio svjetskog gospodarstva", poručio je.